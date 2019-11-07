【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社７日專訊》市況好轉，市場資金充裕，不斷有上市公司股本融資。高山企業

（００６１６）最新公布，建議股份２０股合１股後，每股合併股份供４股，每股供股價

０﹒４８３元，籌約３﹒５４億元。高山企業合股將於明年１月８日生效，供股將於翌日除淨，

供股權買賣日期為當月２０日至２９日，供股股份２月１２日開始買賣。

上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日期及除

淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

利寶閣 （０１８６９） 四供一， １１╱１１ １３╱１１－１９╱１１ １３╱１２

供股價２３﹒８仙

中播控股（００４７１） 二十合一 １２╱１１ － －

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新鴻基地產 （０００１６） 末期息３﹒７元 １１╱１１

新世界發展 （０００１７） 末期息３７仙 ２１╱１１

中電控股 （００００２） 第三次中期息６３仙 ２╱１２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

