【新股上市】信基沙溪暗盤開報０﹒８９元，較上市價低１１％

《經濟通通訊社７日專訊》內地酒店用品商城經營商信基沙溪（０３６０３）明日（８日）

在主板掛牌，今日於輝立暗盤交易系統中，開報０﹒８９元，較上市價１元低１１％。一手

３０００股，不計手續費，每手蝕３３０元。

至於在耀才證券暗盤交易系統中，現報１﹒１元，較上市價高１０％，每手帳面賺３００元

。

信基沙溪公開發售部分獲超額認購３﹒５８倍，一手中籤率８０﹒０２％。股份發售定價為

１元，為招股價範圍０﹒９元至１﹒１元的中間價。（ｋｌ）

