港股靠穩窄幅高開１點報２７６９０點，國指跌２點

《經濟通通訊社７日專訊》隔晚美股走勢靠穩，亞洲股市今早跟隨表現，日經跌９點，首爾

指數跌５點。市場關注中美貿易協議簽署落實，投資者表現保守，本港股市今早窄幅高開１點，

重磅股未見有太大動作，個股方面，恆生銀行（０００１１）今早突有追捧高開１﹒３％，而隔

晚油價回落，拖累「三桶油」發展，中石化（００３８６）低開１﹒０６％。

恆生指數報２７６９０點，升１點，主板成交２５﹒１７億元。國企指數報１０８５８點，

跌２點。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒４１％，報６０﹒１元；港交所

（００３８８）無升跌，報２５１﹒２元；騰訊（００７００）跌０﹒３％，報３３３元；中移

動（００９４１）無升跌，報６４﹒１元；友邦保險（０１２９９）升０﹒８５％，報

８３﹒５元。



恆指十隻升跌幅顯著股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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恆生銀行（０００１１） １７０﹒００元 升１﹒３１％

吉利汽車（００１７５） １５﹒３６元 升１﹒０５％

舜宇光學（０２３８２） １３４﹒５０元 升０﹒９８％

新世界 （０００１７） １１﹒７２元 升０﹒８６％

友邦保險（０１２９９） ８３﹒５０元 升０﹒８５％



申洲國際（０２３１３） １０７﹒６０元 跌１﹒２８％

九倉置業（０１９９７） ４６﹒２５元 跌１﹒１８％

創科實業（００６６９） ６１﹒７５元 跌１﹒１２％

中石化 （００３８６） ４﹒６５元 跌１﹒０６％

碧桂園 （０２００７） １１﹒５６元 跌１﹒０３％

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（ｕｌ）

