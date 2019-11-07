  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/11/2019 09:21

港股靠穩窄幅高開１點報２７６９０點，國指跌２點

　　《經濟通通訊社７日專訊》隔晚美股走勢靠穩，亞洲股市今早跟隨表現，日經跌９點，首爾
指數跌５點。市場關注中美貿易協議簽署落實，投資者表現保守，本港股市今早窄幅高開１點，
重磅股未見有太大動作，個股方面，恆生銀行（０００１１）今早突有追捧高開１﹒３％，而隔
晚油價回落，拖累「三桶油」發展，中石化（００３８６）低開１﹒０６％。
　　恆生指數報２７６９０點，升１點，主板成交２５﹒１７億元。國企指數報１０８５８點，
跌２點。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒４１％，報６０﹒１元；港交所
（００３８８）無升跌，報２５１﹒２元；騰訊（００７００）跌０﹒３％，報３３３元；中移
動（００９４１）無升跌，報６４﹒１元；友邦保險（０１２９９）升０﹒８５％，報
８３﹒５元。

　　恆指十隻升跌幅顯著股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆生銀行（０００１１）　　１７０﹒００元　　　升１﹒３１％
　　吉利汽車（００１７５）　　　１５﹒３６元　　　升１﹒０５％
　　舜宇光學（０２３８２）　　１３４﹒５０元　　　升０﹒９８％
　　新世界　（０００１７）　　　１１﹒７２元　　　升０﹒８６％
　　友邦保險（０１２９９）　　　８３﹒５０元　　　升０﹒８５％

　　申洲國際（０２３１３）　　１０７﹒６０元　　　跌１﹒２８％
　　九倉置業（０１９９７）　　　４６﹒２５元　　　跌１﹒１８％
　　創科實業（００６６９）　　　６１﹒７５元　　　跌１﹒１２％
　　中石化　（００３８６）　　　　４﹒６５元　　　跌１﹒０６％
　　碧桂園　（０２００７）　　　１１﹒５６元　　　跌１﹒０３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態07/11/2019
特票倉失守 民主黨贏肯塔基州長
生財有道06/11/2019
【金融科技周】金管局與人行及泰央行合作促進金融科技發展
FOCUS06/11/2019
【FOCUS】港樓好淡對決 風向還看西九地王
生財有道06/11/2019
《開市Good Morning》涂國彬：大市短期或試28000
中國故事06/11/2019
【進博會】參展美企比上屆增18% 對中國進一步開放充滿期待
國際動態06/11/2019
美退出巴黎氣候協定 料需時1年
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金