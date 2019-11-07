《盤後部署》港股隨消息面向好，技術走勢續強料可上試２８０００

《經濟通通訊社７日專訊》有傳中美首階段貿易協議或要延至１２月簽訂，美股隔晚

（６日）缺乏方向。港股四連升後今早出現回吐壓力，高開１點報２７６９０點後輕微走高，惟

隨即轉跌，最低見２７５３４挫１５４點。午後，中國商務部開出有關首階段貿易協議條件，港

股即時倒升，最多漲２１２點報２７９００點創逾三個月高位，最終收報２７８４７漲１５８點

或０﹒５７％，六連升兼六連陽累漲１１７９點或４﹒４２％，繼續企穩２５０天線（約

２７４１４點），主板成交７７８﹒４７億元增加逾６﹒８％。國企指數報１０９３５，升７５

點或０﹒６９％。

上證綜指收報２９７８，升不足１點。深成指收報９９１７點，升５６點或０﹒５７％，兩

市成交合共３９８９億人民幣。



＊中美首階段協議明朗，資金流入股市＊



市場原本憧憬中美兩國有望本月成功簽署首階段貿易協議，惟隔晚美國一名高層官員透露，

美國總統特朗普及國家主席習近平或延至１２月３日至４日北約（ＮＡＴＯ）峰會後才簽署協議

，雖然仍很大機會簽署首階段協議，但同時亦有可能無法達成。美國商務部長羅斯早前被媒體問

及中美會否於本月簽署協議，他坦言總有未能簽署的可能性。不過，中國商務部發言人高峰今日

指，中美貿易第一階段協議中，取消多少關稅，將視乎第一階段協議內容決定，市場了解為簽訂

協議的明朗化消息，或為今晚美股帶來上升動力。

另外，有分析指，中美若成功簽署首階段協議後，市場避險情緒或降溫，資金會轉為流入風

險較高的資產。據路透社調查顯示，逾四成分析師估計成功簽署後美匯指數會立即跌１％至２％

，更有５名預計美匯或會挫逾２％；另外１５名則預計美匯不會有大變動；１６名分析師卻認為

美匯會升１至２％。至於未來走勢方面，約三成二分析師指美元強勢或再持續多６個月，更有四

分一分析師認為美元未來兩年繼續強勢。加拿大皇家銀行貨幣策略部門主管Ａｄａｍ Ｃｏｌｅ

認為，近年全球處於低利率環境，美元已是已發展國家中收益最高貨幣，故美元較難出現拋售情

況，或有利美股再走強。



＊恆指十天線升破百天線形成黃金交叉＊



港股今日六連升兼六連陽，不過今日大市成交僅輕微回升，上日已是連續三日縮減，但隨著

中國商務部指，如果雙方達成第一階段協議，將據協議的內容同步對等比例取消加徵關稅，港股

尾市由跌轉升，相信消息面上極短期有利好作用。

另外，恆指技術走勢依然向好，上日十天線已升破百天線，形成黃金交叉，不過由於百天線

僅微升，黃金交叉並不明顯；而依照目前十天線的走勢，上破２５０天線（牛熊分界線）的機會

依然較大。再者，恆指ＭＡＣＤ目前依然是雙牛，牛差距繼續擴大，故繼續是利好的訊號。以上

日恆指牛熊證街貨分布看，熊證重貨區是２８０００點水平左右，故恆指尚有機會上試該關口。

（ｋｓ、ａｌ）

