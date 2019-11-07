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07/11/2019 09:20

【脫歐協議】英首相約翰遜剛啟動大選造勢活動，再有內閣大臣請辭

　　《經濟通通訊社７日專訊》英國首相約翰遜昨日才啟動大選造勢活動，但當日威爾士事務大
臣Ａｌｕｎ　Ｃａｉｒｎｓ就因涉嫌包庇下屬而請辭。
　　約翰遜在伯明翰舉行集會，稱今次選舉是一代人以來最重要的一次，並呼籲選民投票給他，
以便順利推動國會通過脫歐協議。
　　ＹｏｕＧｏｖ民調顯示，過去數日內約翰遜領導的保守黨支持率略微下滑。而天空新聞（Ｓ
ｋｙ　Ｎｅｗｓ）民調則指，保守黨的支持率下跌２個百分點至３６％，工黨支持率則仍為２５
％。（ｍｎ）

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