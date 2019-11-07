【貿易開戰】巴西１０月對中國牛肉出口量創紀錄新高

《經濟通通訊社７日專訊》中國因爆發非洲豬瘟對進口肉類需求急增，巴西對中國牛肉出口

量隨在１０月創出新高，按月增長６２％至６５８２７噸牛肉。

中國已在９月對巴西１７間工廠發出許可，出口商Ａｂｉｅｃ負責人Ａｎｔｏｎｉｏ Ｃａ

ｍａｒｄｅｌｌｉ表示，由於需求強勁、收入提高及飲食習慣改變，未來數月巴西對中國的出口

量將保持在高水平，同時預計將有更多肉類加工廠獲得對中國的出口許可。（ｍｎ）

