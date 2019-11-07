【貿易開戰】巴西１０月對中國牛肉出口量創紀錄新高

《經濟通通訊社７日專訊》中國因爆發非洲豬瘟對進口肉類需求急增，巴西對中國牛肉出口
量隨在１０月創出新高，按月增長６２％至６５８２７噸牛肉。
中國已在９月對巴西１７間工廠發出許可，出口商Ａｂｉｅｃ負責人Ａｎｔｏｎｉｏ Ｃａ
ｍａｒｄｅｌｌｉ表示，由於需求強勁、收入提高及飲食習慣改變，未來數月巴西對中國的出口
量將保持在高水平，同時預計將有更多肉類加工廠獲得對中國的出口許可。（ｍｎ）
|中國故事07/11/2019
福布斯中國富豪榜：馬雲馬化騰居冠亞 恒瑞孫飄揚身家暴漲排第四
|國際動態07/11/2019
特票倉失守 民主黨贏肯塔基州長
|生財有道06/11/2019
【金融科技周】金管局與人行及泰央行合作促進金融科技發展
|FOCUS06/11/2019
【FOCUS】港樓好淡對決 風向還看西九地王
|生財有道06/11/2019
《開市Good Morning》涂國彬：大市短期或試28000
|中國故事06/11/2019
【進博會】參展美企比上屆增18% 對中國進一步開放充滿期待
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰