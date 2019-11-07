  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/11/2019 11:52

【代幣風暴】ｆｂ：比特幣價格波動太大不能用作交易貨幣

　　《經濟通通訊社７日專訊》Ｆａｃｅｂｏｏｋ虛擬貨幣項目負責人Ｄａｖｉｄ　Ｍａｒｃｕ
ｓ表示，比特幣是虛擬黃金，並不是好的交易貨幣。
　　他稱，根本不認為比特幣是一種貨幣，因價格大幅波動會令需要跨境匯款的用戶受損，認為
比特幣只能作為黃金一樣來持有。
　　此前Ｆａｃｅｂｏｏｋ希望推出虛擬貨幣Ｌｉｂｒａ來瞄準這個關鍵市場，與比特幣不同的
是Ｌｉｂｒａ的價值是與美元及歐元等貨幣掛鈎，這將有助價格保持穩定，不Ｌｉｂｒａ正面對
不少的監管阻撓，暫時未知正式推出日期。（ｍｎ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS07/11/2019
【FOCUS】大灣區再增16項惠港措施 融合盡在變幻時
中國故事07/11/2019
福布斯中國富豪榜：馬雲馬化騰居冠亞 恒瑞孫飄揚身家暴漲排第四
國際動態07/11/2019
特票倉失守 民主黨贏肯塔基州長
生財有道06/11/2019
【金融科技周】金管局與人行及泰央行合作促進金融科技發展
FOCUS06/11/2019
【FOCUS】港樓好淡對決 風向還看西九地王
生財有道06/11/2019
《開市Good Morning》涂國彬：大市短期或試28000
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金