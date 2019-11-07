《經濟通通訊社７日專訊》Ｆａｃｅｂｏｏｋ虛擬貨幣項目負責人Ｄａｖｉｄ Ｍａｒｃｕ
ｓ表示，比特幣是虛擬黃金，並不是好的交易貨幣。
他稱，根本不認為比特幣是一種貨幣，因價格大幅波動會令需要跨境匯款的用戶受損，認為
比特幣只能作為黃金一樣來持有。
此前Ｆａｃｅｂｏｏｋ希望推出虛擬貨幣Ｌｉｂｒａ來瞄準這個關鍵市場，與比特幣不同的
是Ｌｉｂｒａ的價值是與美元及歐元等貨幣掛鈎，這將有助價格保持穩定，不Ｌｉｂｒａ正面對
不少的監管阻撓，暫時未知正式推出日期。（ｍｎ）
07/11/2019 11:52
【代幣風暴】ｆｂ：比特幣價格波動太大不能用作交易貨幣
《經濟通通訊社７日專訊》Ｆａｃｅｂｏｏｋ虛擬貨幣項目負責人Ｄａｖｉｄ Ｍａｒｃｕ
ｓ表示，比特幣是虛擬黃金，並不是好的交易貨幣。
他稱，根本不認為比特幣是一種貨幣，因價格大幅波動會令需要跨境匯款的用戶受損，認為
比特幣只能作為黃金一樣來持有。
此前Ｆａｃｅｂｏｏｋ希望推出虛擬貨幣Ｌｉｂｒａ來瞄準這個關鍵市場，與比特幣不同的
是Ｌｉｂｒａ的價值是與美元及歐元等貨幣掛鈎，這將有助價格保持穩定，不Ｌｉｂｒａ正面對
不少的監管阻撓，暫時未知正式推出日期。（ｍｎ）
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