【企業盈警】聯旺（０８２１７）料中期盈轉虧，業務收益減少

《經濟通通訊社７日專訊》聯旺集團（０８２１７）公布，截至２０１９年９月３０日止之

中期錄得淨虧損，而去年同淨利潤約１１１８﹒５萬元。

有關虧損乃主要由於社會示威遊行的負面影響，其影響若干在建項目的進度，加上香港乃至

全球的整體經濟蕭條，令集團業務之收益減少；極少大型建設項目進入竣工階段導致毛利減少；

因期內發行購股權而確認 以股份為基礎的付款。

有關公司中期業績將於下周四（１４日）刊發。（ｕｌ）

