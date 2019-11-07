【新股上市】傳招商局房託下周預路演，上市集資３１﹒２億元

《經濟通通訊社７日專訊》據市場人士消息指，「招商局商業房地產投資信託基金」最快將

於下周進行預路演，預料是次上市集資約４億美元（約３１﹒２億港元）。花旗為獨家上市代理

，招商證券為財務顧問。

本港市場近年來都缺乏房託上市，對上一次已經要數到２０１３年１２月的春泉產業信託（

０１４２６），當時該房託集資額約１６﹒７億元。

自２００５年首隻房託領展（００８２３）上市以來，到目前為止本港共有１１隻房託股。

隨著本港股市在這１０多年來爆發性增長，投資者對這種緩慢升幅的房託類股份興趣不大。但因

應低息環境日子來臨，相信市場對傳招商局房託興趣漸增，加上近期大市波動，投資者明顯尋找

穩定回報率的投資產品，而過去幾個月房託板塊都有見資金流入動作。

消息人士指，招商局房託可能與越秀房託（００４０５）類型接近，目前越秀房託２０２０

年預測收益率約５﹒５％。招商局房託於由蛇口招商所持有，投資組合主要為深圳蛇口五棟物業

組成，包括新時代廣場、數碼大廈、科技大廈和科技大廈二期的三棟寫字樓綜合體，以及花園城

。

於２０１９年６月３０日，物業的總樓面面積及可租賃總面積分別約為２６﹒２４萬平方米

及近２５萬平方米，根據可租賃總面積計的平均租用率為８１﹒０％。物業評估價值總額為６５

﹒１７億元人民幣。２０１９年上半年綜合收益為３﹒９２億元人民幣，按年下跌５０％，主要

受到投資者物業的公允價值影響而明顯下跌。（ｕｌ）

