《談國論企－黎偉成》習近平籲共建開放合作創新共享

《談國論企》中國國家主席習近平２０１９年１１月５日在上海舉行的第二屆中國國際進口

博覽會開幕演講時，就持續推進更高水平的對外開放提出五大舉措，強調要共建開放合作、開放

創新、開放共享的世界經濟，更表「中國將張開雙臂為各國提供更多市場機遇、投資機遇、增長

機遇，共同發展」，而「中國發展前景一定會更加光明」。



＊降關稅及制度性成本促進口利消費挺經濟＊



這是中國舉辦中國國際進口博覽會的第二年，予人以無限聯想當然是這亦是由特朗普霸道地

對中國輸美商品加徵關稅所掀貿戰的第二年，美國是十分霸道的單邊主義、保護主義，更充分顯

露美帝國霸權主義日益膨脹，而中國在有針對性的反制美帝衝著而來全面經貿之戰的同時，更有

感而發地主辦中國國際進口博覽會，習近平此番更明確地提出的倡議，有（Ｉ）共建開放合作的

世界經濟，（ＩＩ）共建開放創新的世界經濟，和（ＩＩＩ）共建開放共享的世界經濟，即對世

界經濟的三大開放共建主調乃：合作、創新、共享。

習近平更提出多個具體舉措，五大項中最惹人注目的當然是（一）第一條「繼續擴大市場開

放」，重點在於要「進一步降低關稅和制度性成本」，作為「更加重視進口的作用」的其中主要

做法，就是要（１）持續地降低關稅，才可以使進口的各種各樣商品、物資價格日趨合理甚至便

宜，特別是中國境內所需、所缺的項目為然；再加上（２）制度性的成本同樣進一步降低的配合

，便會產生更多商品、物資進口之預期效應。

同樣重要的是（３）要「培育一批進口貿易促進創新示範區」，使中國進口所需的重點口商

品，有更大的空間投入，所聚之焦是「擴大對各國高質量產品和服務的進口」；要高度注意的是

對各國所要擴大的進口的產品和服務，是高質量的。

凡此，皆因：中國中等收入群體規模全球最大，市場規模巨大，前景不可限量。中國將將積

極建設更加活躍的國內市場。

由是使我想到，美國推出尤其以對中國為主的輸美商品加徵關稅，乃單邊主義、保護主義惡

策劣舉，名為「美國優先」，實則要全面打擊正在急速冒起的中國經濟、科技，閉關以自守，最

終受損者也就是對進口商品單邊關稅加徵者，因美國消費者會加大消費開支，當然會降低購物意

欲；反而中國降進口商品及服務關稅和制度性成本，有助於更多尤以高質量商品及服務的進口，

使以消費品零售為主的內需有更大的擴張力度。

感到興趣的另一條，為（二）第三條之「繼續優化營商環境」，特別是習近平放之於末句「

完善知識產權保護法律體系」，此實為中國多年來主動、積極進行的經貿改革，以保障境內外的

各種各樣技術、商品、服務的原創、專利、名牌應有、合法權益，而此舉亦使境內消費得以安全

地加速提升。美國在兩國經貿磋商中力壓中國知識產權問題，只是力圖以「美式價值觀」加諸中

國，特別是嘗試從立法、執行侵略中國主權。



＊多年完善知識產權保護法律體系惠內外＊



在中國以本國融入包括美國在內國際適用的價值觀，在絕對主權的原則底下，進一步完善知

識產權的保護立法，不斷完善市場化、法治化、國際化的營商環境，放寬外資市場准入，繼續縮

減負面清單，完善投資促進和保護、信息報告等制度，始為按照本國國情加上世情自主有力地完

善、提升國內外的知識產權保護。

再看（三）第四條之「繼續深化多邊合作」。中國願同更多國家商簽高標準自由貿易協定，

加快中歐投資協定、中日韓自由貿易協定、中國－－－海合會自由貿易協定談判進程。中國將積

極參與聯合國、２０國集團、亞太經合組織、金磚國家等機制合作，推動經濟全球化向前發展，

是之為環球廣為認同的多邊主義，非美國近年冒起的劣質單邊主義、保護主義之霸道行徑，是為

中國國際進口博覽會日益受到國際歡迎之因。

（四）第二條為「繼續完善開放格局」。習近平表示，中國將繼續鼓勵自由貿易試驗區大瞻

試、大膽闖，加快推進海南自由貿易港建設，繼續推動京津冀協同發長、長江經濟帶發展、長三

角區域一體化發展、粵港澳大灣區建設。

當然不可稍缺之（五）要繼續推進共建「一帶一路」。中國將秉承共商、共建、共享原則，

堅持開放、綠色、廉潔理念，努力實現高標準、惠民生、可持續目標，推動共建「一帶一路」高

質量發展。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

