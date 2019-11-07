《異動股》長江生技（００７７５）昨飆逾１倍後，現續升近兩成九

《經濟通通訊社７日專訊》長江生命科技（００７７５）昨日飆升１﹒５倍後，現價續升

２８﹒８９％，報１﹒１６元，暫升幅最大個股；成交約９０７５萬股，涉資１﹒０１億元，主

動買盤６０％。

長江生命科技昨日公布美國全資附屬公司 Ｐｏｌｙｎｏｍａ將展示其從黑色素瘤抗原疫苗

免疫療法研究，即其現正進行的研究性黑色素瘤候選疫苗ｓｅｖｉｐｒｏｔｉｍｕｔ－Ｌ第三階

段臨床研究所得的臨床數據。

集團副總裁及營運總監余英才在傳媒午宴上表示，現時疫苗療法研究的第三期試驗尚未完成

，並正進行美國食品及藥物管理局（ＦＤＡ）臨床試驗，未能確定實際的面世時間。

現時，恆生指數報２７６７３，下跌１４點或下跌０﹒０５％，主板成交４４﹒８５億元。

國企指數報１０８５７，下跌３點或下跌０﹒０３％。

上證綜指報２９７６，下跌１點或下跌０﹒０６％，成交６７﹒８５億元人民幣。

深成指報９８５２，下跌８點或下跌０﹒０８％，成交１２１﹒５５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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長和 （００００１） ７４﹒３５元 下跌０﹒５４％

電能實業 （００００６） ５６﹒２０元 下跌０﹒２７％

和記電訊 （００２１５） １﹒５８元 下跌１﹒２５％

置富產託 （００７７８） ９﹒４４元 上升０﹒１１％

泓富產託 （００８０８） ３﹒１０元 上升０﹒３２％

長江基建 （０１０３８） ５６﹒３０元 下跌０﹒３５％

長實集團 （０１１１３） ５５﹒３５元 上升０﹒２７％

ＴＯＭ集團（０２３８３） １﹒２９元 無升跌

港燈－ＳＳ（０２６３８） ７﹒８１元 下跌０﹒３８％

匯賢產託 （８７００１） ３﹒２８人幣 無升跌

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