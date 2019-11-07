【進博會】商務部：歐盟已有４０多家企業報名第三屆進博會

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示，

首屆進博會意向成交執行的總體情況是好的，有的參展企業參展後還增加了訂單。從第二屆參展

的情況看，歐盟近７５０家企業參展，展覽面積比首屆增２５％，充分說明歐盟參展企業的質量

和實力在不斷提升，側面反映出企業商業展給歐盟企業帶來了實實在在的好處。

此外，從第三屆進博會的報名情況看，歐盟已經有４０多家企業報名，展覽面積超過２﹒４

萬平方米。這些說明了舉辦進博會取得了實效，具有強大的吸引力。

