《午市前瞻》港股暫整固，突破２８０００關還看騰訊下周公布業績

《經濟通通訊社７日專訊》市傳中美首階段貿易協議簽約或延至１２月，隔晚美三大指數偏

軟，市場繼續觀望。港股早前連升四日後亦見回吐，恆指今高開僅１點報２７６９０，最高曾見

２７７１３點，及後隨即下插至２７５３４點，其後維持窄幅上落。騰訊（００７００）連升五

日後今早走軟，手機設備股亦是資金回吐重災區，瑞聲（０２０１８）領跌藍籌。港股最終午收

報２７５９５點，跌９２點或跌０﹒３４％，早市波幅１７８點，主板成交３８４﹒３８億元。

國企指數報１０８３５點，跌２５點或跌０﹒２３％。

Ａ股則走勢分化，上證綜合指數午收２９６９，跌８點或跌０﹒３０％，成交９２９﹒０８

億元人民幣。深證成分指數報９８７１，升１０點或升０﹒１０％，成交１４５９﹒０９億元人

民幣。

重磅股方面，騰訊五連升累漲５﹒６％後，今早回吐１﹒９２％，報３２７﹒６元；匯控（

００００５）跌０﹒３３％，報６０﹒１５元；友邦（０１２９９）跌０﹒６％，報８２﹒３元

；中移動（００９４１）微跌０﹒４７％，報６３﹒８元；建行（００９３９）升

０﹒１６％，報６﹒４６元。

長江生命科技（００７７５）附屬公司將於明日（８日）將在美國公布黑色素瘤抗原疫苗免

疫療法臨床數據，股價連續兩日被大幅炒起，半日飆３８﹒８９％報１﹒２５元，兩日累漲逾２

﹒５倍。



＊永利澳門純利跌拖累板塊，內房強勢後見回吐＊



永利澳門（０１１２８）第三季純利１﹒０４億美元，按年減少５３﹒５８％，拖累整體板

塊表現，股價挫２﹒８２％，報１７﹒２元；銀娛（０００２７）第三季經調整

ＥＢＩＴＤＡ為４１﹒１２億元，按年升６％，高於市場預期的３９﹒８億元，但半日股價仍跌

０﹒９％，報５４﹒８元；新濠（００２００）跌１﹒７％，報２０﹒２５元；澳博

（００８８０）跌１﹒７３％，報８﹒５４元；金沙（０１９２８）則微升０﹒２５％，報

４０﹒３元。

內房板塊近期強勢，惟今出現回吐。當中世房（００８１３）遭富瑞將低投資評級，半日走

落２﹒６３％，報２７﹒７５元；融創（０１９１８）跌１﹒５３％，報３８﹒５元；碧桂園（

０２００７）跌０﹒８６％，報１１﹒５８元；恆大（０３３３３）跌２﹒２３％，報

１９﹒７元；龍湖（００９６０）回吐１﹒０４％，報３３﹒２元。

中美貿易戰協議再出現不穩定因素，令手機設備及出口板塊走低，瑞聲挫３﹒５２％兼領跌

藍籌，報５０﹒７元；舜宇（０２３８２）挫２﹒０３％，報１３０﹒５元；創科

（００６６９）走低１﹒７６％，報６１﹒３５元；萬洲（００２８８）跌１﹒２７％，報

８﹒５６元。



＊區塊鏈概念股再落鑊，吉利銷量增汽車股普揚＊



中國工信部答覆人大對區塊鏈發展建議，概念股再度炒上。雄岸科技（０１６４７）飆

１２﹒９６％，報０﹒６１元；元征科技（０２４８８）揚５﹒３９％，報４﹒３元；栢能集團

（０１２６３）升０﹒４２％，報２﹒４１元；然而美圖（０１３５７）微跌０﹒５７％，報

１﹒７５元。

吉利（００１７５）１０月份銷量按月增長約１４％，利好汽車板塊。吉利升０﹒５３％，

報１５﹒２８元；華晨（０１１１４）飆３﹒３１％，報９﹒３６元；廣汽（０２２３８）走高

３﹒０５％，報８﹒４５元；長汽（０２３３３）升０﹒４６％，報６﹒５５元；比亞迪（０１

２１１）升０﹒１３％，報３８﹒０５元。

本地地產股未見資金逃離，新地（０００１６）漲０﹒４９％報１２１﹒９元，暫四連升；

新世界（０００１７）同樣四連升，今早揚０﹒８６％，報１１﹒７２元；恆隆地產

（００１０１）升０﹒４６％，報１７﹒３元；長實集團（０１１１３）升０﹒４５％，報

５５﹒４５元；信置（０００８３）微升０﹒１６％，報１２﹒２２元。



＊蘇沛豐：研發新藥需時，長江生技不宜高追＊



據外媒報道，中美第一階段協議將延至１２月簽署，港股今日回吐約百點。招銀國際研究部

策略師蘇沛豐對《經濟通通訊社》表示，中美傳出要延後簽署貿議，港股回調百點，可見高位有

整固壓力。市場方面對中美貿談態度樂觀，加上恆指已連續３日企穩在２５０天線（約

２７４１３）之上，相信恆指低位有支持，短期料在２７４００點至２８０００點間上落。另外

，投資者要關注下周三（１３日）騰訊公布季度業績，該股近期表現落後，相信若業績好有機會

帶動恆指突破２８０００點。

長江生技昨日公布其附屬將展示疫苗免疫療法研究，股價抽高逾倍，今早仍見升勢。蘇沛豐

指，該股長期成交淡靜，見有消息就抽升，但今日在高位見有回落，相信有不少人已獲利離場，

而且研發藥物到產品上市需時長，投資者不適宜高追。但是，他中線看好石藥（０１０９３），

稱其研發及盈利能力高，且較生物科技股穩定，可等其回調到１９元買入，上望２３元，止蝕位

在１８﹒４元。（ｆｚ、ｋｓ）

