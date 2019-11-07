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07/11/2019 18:04

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１５﹒６億人幣，買美團藥明沽建行友邦

　　《經濟通通訊社７日專訊》隔晚（６日）美股走勢牛皮，港股今早高開１點後，受騰訊
（００７００）及手機設備股帶累，最多挫１５３點報２７５３４。午後中國商務部發言人高峰
表示，中美同意隨協議分階段取消加徵關稅，人民幣再次突破至７算，港股反彈高走，最多曾升
２１２點高見２７９００點，最終收報２７８４７點，升１５８點或升０﹒５７％，連升６日兼
６連陽，累漲１１７９點或４﹒４％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１５﹒５６億元人民幣增約１倍。北水淨買入最多的個股依次
是美團點評（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）、中國太保（０２６０１）；淨賣出最多
的依次是建設銀行（００９３９）、友邦保險（０１２９９）、舜宇光學（０２３８２）。
　　主板成交７７８﹒４７億元，按日升６﹒８４％。其中港股通成交１００﹒３億元，佔總成
交１２﹒９％。

＊北水買貨力增，美團、太保受追捧＊

　　被納入港股通的美團仍然是北水「買入榜」的榜首，全日淨買入逾５﹒４億元增約五成半。
美團收報９８﹒５元，漲１﹒９７％。
　　有傳中國太保（０２６０１）斥廿億美元購瑞士再保險，北水力撐，淨買入８８０４萬元。
太保收升１﹒５％，報３０﹒５５元。
　　有傳ＡＳＭＬ原先計劃在今年年底之前供應ＥＵＶ微影設備給中芯（００９８１），不過該
計劃目前暫時被叫停。中芯股價挫４﹒５６％，收報９﹒８３元。而北水則趁機吸納中芯，淨買
入２８６０萬元。
　　騰訊早前連續三日被北水沽貨，今日北水止沽轉買，今日淨買入２３７５萬元，股價收報
３３３﹒６元，軟０﹒１２％。騰訊將於下周三（１３日）放榜。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　５．４１　
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　　１．６４　
　　中國太保（０２６０１）　　　　　　０．８８　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　０．７１　
　　廣汽集團（０２２３８）　　　　　　０．５４　　　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　－１．４２　
　　友邦保險（０１２９９）　　　　　－１．２５　
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　－１．０４　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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