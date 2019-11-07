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即市新聞

07/11/2019 15:50

《美元走勢－羅明立》貿易協議降聯儲減息預期，利好美元走勢

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒９７　　　１０８﹒６２　　　１０８﹒９６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０７１　　　１﹒１０５３　　　１﹒１０７０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８５７　　　１﹒２８３５　　　１﹒２８５３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９２８　　　０﹒９９１４　　　０﹒９９２２
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２６９　　　７﹒８２２０　　　７﹒８２６１
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》中美簽署第一階段貿易協議的日子，可能要由１１月延至１２月份。現時雙方
就協議內容仍在討論中，亦未決定會面的地點。分析師認為其中一個最大可能地點是倫敦，因
１２月３至４日，北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）會議將會舉辦，屆時中美雙方領導人可趁此機
會會面。目前，投資者對中美達成協議抱樂觀態度，由於協議對美國經濟有刺激作用，降低美聯
儲減息的預期，利好美元走勢。
　　德國９月工業訂單按月意外增長１﹒３％，增幅遠高於市場預期的０﹒１％，亦扭轉８月份
下跌０﹒４％的跌勢。同期，分項數據顯示，來自國內訂單按月增長１﹒６％，而國外訂單按月
為增長１﹒１％，而耐用品訂單按月則增加３﹒１％。數據反映德國內需市場依然旺盛，有助紓
緩投資者對歐元區經濟前景的憂慮。不過，經濟能否持續改善有待觀察，這亦會限制匯價的升幅

　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０３０　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９８０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２８５０　　　１﹒３０００　　　１﹒２７７０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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