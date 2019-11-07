《美元走勢－羅明立》貿易協議降聯儲減息預期，利好美元走勢

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒９７ １０８﹒６２ １０８﹒９６

歐元╱美元 １﹒１０７１ １﹒１０５３ １﹒１０７０

英鎊╱美元 １﹒２８５７ １﹒２８３５ １﹒２８５３

美元╱瑞郎 ０﹒９９２８ ０﹒９９１４ ０﹒９９２２

美元╱港元 ７﹒８２６９ ７﹒８２２０ ７﹒８２６１

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《美元走勢》中美簽署第一階段貿易協議的日子，可能要由１１月延至１２月份。現時雙方

就協議內容仍在討論中，亦未決定會面的地點。分析師認為其中一個最大可能地點是倫敦，因

１２月３至４日，北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）會議將會舉辦，屆時中美雙方領導人可趁此機

會會面。目前，投資者對中美達成協議抱樂觀態度，由於協議對美國經濟有刺激作用，降低美聯

儲減息的預期，利好美元走勢。

德國９月工業訂單按月意外增長１﹒３％，增幅遠高於市場預期的０﹒１％，亦扭轉８月份

下跌０﹒４％的跌勢。同期，分項數據顯示，來自國內訂單按月增長１﹒６％，而國外訂單按月

為增長１﹒１％，而耐用品訂單按月則增加３﹒１％。數據反映德國內需市場依然旺盛，有助紓

緩投資者對歐元區經濟前景的憂慮。不過，經濟能否持續改善有待觀察，這亦會限制匯價的升幅

。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０３０ １﹒１１５０ １﹒０９８０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２８５０ １﹒３０００ １﹒２７７０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

