《外地經濟》美國第三季非農業生產力按年下跌０﹒３％，遠遜預期

美國公布最新數據，第三季非農業生產力按年下跌０﹒３％，為２０１５年第四季以來再次

下跌，遠遜市場預期升０﹒９％，以及第二季向上修訂升２﹒５％。勞工部表示，生產力下跌主

因上季自僱人士大幅增加。

穆迪分析實時經濟主管斯威特（Ｒｙａｎ Ｓｗｅｅｔ）認為，有關數字縱與預期有別，但

不代表美國經濟增長有任何實際改變。有指第三季向來是比較波動的季度，但也不能否認華府去

年減稅的功效已經減退。《香港經濟日報》

