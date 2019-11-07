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07/11/2019 10:15

【進博會】匯豐調查：實行可持續發展成拓展中國業務關鍵

　　《經濟通通訊社７日專訊》匯豐於第二屆中國國際進口博覽會舉辦期間，發布《匯豐商貿領
航：海外企業看中國》調查報告，調查顯示，三成中國受訪企業視實行可持續發展措施為業務長
期發展的重要因素，高於全球及亞太區水平（分別為２１％及２４％）。
　　匯豐亞太區工商業務主管戴子華表示，中國企業間在可持續發展領域的競爭激烈，在與海外
企業合作時，綠色理念無疑成為重要的考慮因素。因此，能夠滿足甚至提高可持續發展水平的海
外企業，在與中國的貿易中將擁有更多機會。

＊中國企業開展服務業貿易比例升至近一半＊

　　調查亦顯示，目前已開展中國業務的受訪海外企業中，開展商品貿易的企業仍佔三分之二
（６７％），但計劃未來三至五年與中國開展貿易的企業中，服務業的比例將上升至將近一半
（４７％），與從事商品貿易的企業平分秋色。
　　戴子華表示，收入的增長、中產人數增加、消費者對高品質商品和服務需求提升，及電子商
貿的便利，均推動中國消費持續發展，並為海外企業帶來機遇。
　　不論從事商品或服務貿易、是否已打入中國市場，對企業而言中國最大機遇在於其龐大的消
費者群，中國中產人數於２０２５年可達到１０億人。
　　該報告調查了全球３４個市場、合共１７５８家企業，其中有三分之二受訪企業表示已經與
中國開展貿易業務，另有三分之一表示計劃於未來三到五年與中國開展業務。（ｂｉ）

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