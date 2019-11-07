《經濟通通訊社７日專訊》港交所（００３８８）行政總裁李小加出席金融科技周時表示，
目前正考慮以區塊鏈技術，解決滬深港通北向交易中的問題。他指，國際投資者在投資內地巿場
時，需要提早調配資金，與以往「Ｔ＋２」的習慣不同，令他們在交易時變得麻煩，因此認為有
需要簡化程序。
有大行指出，根據恆生指數公司資料，同股不同權架構公司並不符合納入藍籌的原則。李小
加指，恆指公司有自己一套規則，而港交所不會因此要修改規則。（ｓｋ）
07/11/2019 11:21
【金融科技】李小加：考慮以區塊鏈技術解決滬深港通北向交易問題
《經濟通通訊社７日專訊》港交所（００３８８）行政總裁李小加出席金融科技周時表示，
目前正考慮以區塊鏈技術，解決滬深港通北向交易中的問題。他指，國際投資者在投資內地巿場
時，需要提早調配資金，與以往「Ｔ＋２」的習慣不同，令他們在交易時變得麻煩，因此認為有
需要簡化程序。
有大行指出，根據恆生指數公司資料，同股不同權架構公司並不符合納入藍籌的原則。李小
加指，恆指公司有自己一套規則，而港交所不會因此要修改規則。（ｓｋ）
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