【修例風暴】張炳良：任何政府面對香港當前危機，都需要考慮重組

《經濟通通訊社７日專訊》運房局前局長張炳良接受英國廣播公司訪問時形容，香港目前面

對的管治危機是自１９９７年以來，甚至是１９６７年以來最嚴重。他認為，針對示威升級的任

何獨立調查都必須調查所有因素，警方行動無可避免會是調查的一部份。

至於被問及行政長官林鄭月娥是否需要下台，張炳良表示，任何政府面對香港目前的危機及

挑戰，都需要考慮如何重組政府，但時機應是巧妙的，因為不止是林鄭月娥可以決定做什麼，中

央亦有自己看法。（ｃｗ）（ｚｚ）

