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07/11/2019 09:13

【大灣區】銀行公會歡迎當局進一步推動灣區金融業發展

　　《經濟通通訊社７日專訊》特首林鄭月娥昨天表示，粵港澳大灣區小組同意推出１６項惠及
港澳居民的的措施。香港銀行公會主席禤惠儀表示，歡迎當局進一步推動大灣區的金融業發展，
將異地開戶試點推展至更多銀行，並且探索跨境「理財通」雙向機制。
　　銀公表示，支持有序推動金融市場互聯互通，在大灣區內實現金融理財產品如基金和保險等
的跨境交易，擴闊香港與內地居民和機構的投資渠道和選擇。因應大灣區內人流來往越趨頻繁，
有關發展將滿足兩地居民的跨境投資理財需要，為香港金融機構帶來新的商機，並促進人民幣的
跨境使用。公會期望當局儘快落實相關細節，進一步加強大灣區內金融市場的互聯互通。

＊匯豐歡迎探索建立大灣區跨境理財通機制＊

　　匯豐發言人亦表示，該行歡迎當局進一步推動粵港澳大灣區的金融業發展，包括探索建立大
灣區跨境理財通機制。匯豐會積極配合進一步推動兩地金融業發展的措施，並為大灣區經濟的未
來作出貢獻。
　　１６項措施分別為惠及港澳居民的措施，協助專業界別進入大灣區內地城市的措施，以及配
合建設大灣區成為國際創新科技中心的措施，包括小組同意探索開通「跨境理財通」機制，希望
隨著大灣區內地城市財富越來越多時，可透過機制將財富管理放到香港進行，而機制是雙向，香
港居民若想購買內地投資產品亦可透過機制處理。（ｃｌ）

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