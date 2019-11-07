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即市新聞

07/11/2019 18:46

《再戰明天》澳洲公布貨幣政策，美公布密歇根大學消費者信心指數

　　《經濟通通訊社７日專訊》明早（８日）澳洲央行公布貨幣政策聲明，明晚，美國公布１１
月密歇根大學消費者信心指數。

＊澳洲央行公布貨幣政策聲明＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早９：００ａｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯參加
主持式討論，之後將舉行主題為「應對全球金融系統脆弱性」的圓桌晚餐會。
　　９：１０ａｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克就貨幣政策發表講話。９：３０ａｍ，
澳洲央行公布貨幣政策聲明。
　　明日，歐洲央行副總裁德金多斯參加歐盟財長會議。
　　明日，舊金山聯邦儲備銀行舉行「氣候變化經濟學」會議，討論氣候變化給美國銀行系統帶
來的系統性風險。
　　５：４５ｐｍ，美國國務卿蓬佩奧在紀念柏林墻倒塌３０周年活動上講話。

＊美國公布１１月密歇根大學消費者信心指數＊

　　在數據方面，明晨４：００ａｍ，美國公布９月消費信貸，料由１７９億美元下滑至１５０
億美元。
　　明午４：００ｐｍ，台灣公布１０月貿易收支，料貿盈由３１﹒３億美元擴闊至３６﹒８億
美元；進口年率跌幅料由０﹒６％收窄至０﹒１％；年率料由４﹒６％收窄至０﹒３％。
　　９：１５ｐｍ，加拿大公布１０月新屋動工，料由２２﹒１萬降至２２萬。９：３０ｐｍ，
加拿大公布１０月失業率，料維持於５﹒５％；就業人口變動料由５﹒４萬下滑至１﹒５萬。
　　１１：００ｐｍ，美國公布１１月密歇根大學消費者信心指數，料維持於９５﹒５。美國９
月批發庫存月率料由０﹒２％跌至下滑０﹒３％；批發貿易月率料由持平升上０﹒２％。　　

＊中華汽車開股東會＊

　　在本港，明日，招商局置地（００９７８）和玖源集團（００８２７）開股東特別大會。中
華汽車（０００２６）開股東會。（ｈｏ）

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