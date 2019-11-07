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即市新聞

07/11/2019 15:46

【儲局減息】馮時煖：美股年內再升空間有限，特對儲局影響力減弱

　　《環富通基金頻道記者伍賜好７日報道》美國聯儲局上月底再度減息０﹒２５％，同時中美
貿易談判將達成首個階段協議，刺激美股創新高，但基金界人士認為美股年內再上升空間有限，
因年內已累升不少，且企業盈利似已見頂。

＊長江證券資產管理：減息削美國國債和美元吸引力＊

　　長江證券資產管理（香港）董事總經理馮時煖接受《環富通基金頻道》記者訪問時表示，美
股今年再創新高，後市仍然看好，但料升幅受限，因美國國債水平不低，和美企盈利呈見頂跡象
。第三季企盈表現不太吸引，不少企盈出現到退情況。
　　年內，標普５００指數已錄得２２％的可觀升幅，他預料年底前再升空間有限，估計約只有
約２％－３％。
　　由於美股處於歷史高位，他並不排除資金會流出美股，轉投亞洲市場的可能，因美國減息削
弱了美國國債和美元的吸引力，而亞洲市場已見回穩。

＊特朗普民望下跌，未來對儲局影響力會料減弱＊

　　美國聯儲局上月底減息０﹒２５％，將聯邦基金利率下調至１﹒５％－１﹒７５％水平。他
指，減息刺激美股及美國房地產市場上升。他認為，聯儲局會繼續維持寬鬆政策，相信會進一步
擴大買債規模，但料年內並無進一步減息至負利率水平的機會。至於明年會否減息，則視乎美國
總統特朗普會否再向聯儲局施壓而定。但特朗普近期的民望下跌，相信未來其對聯儲局的影響力
會減弱。

＊美股成熟，料未來對貿易戰消息不會作出太大反應＊
　
　　傳統上，美股於美國大選年都會造好，不過馮時煖認為今明兩年的情況可能不一樣，因為特
朗普面臨不少壓力，如民主黨對其的彈劾調查等。事實上，特朗普近期的民望下跌，於共和黨傳
統上可以獲得支持的部分州郡竟然落敗。
　　在中美貿易戰方面，首輪的談判將延遲至１２月。至於明年，他相信特朗普會利用貿易戰作
為選舉工程。而中國方面，料會因應情況採取談判策略。
　　他相信，美股為一個成熟市場，料未來對貿易戰的消息不會作出太大波動性的反應。
　　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

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