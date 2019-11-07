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即市新聞

07/11/2019 15:46

【美股新高】華夏香港：資金流入納指反向產品，博美股回吐

　　《環富通基金頻道記者伍賜好７日報道》近日全球主要股市展升浪，美股更創新高，但不少
資金流入反向納指產品，博美股將會由十年牛市高位開始回吐。

＊管泓姿：預期美國科技股市場波幅會越來越大＊

　　華夏基金（香港）業務拓展部副總裁管泓姿接受《環富通基金頻道》記者訪問時表示，近期
公布的美國科技股業績表現好壞參半，科技股市場的波動卻高達１０％－２０％之大，這是罕見
的現象。對上一次出現如此大波幅的時間是０８年至０９年期間。她相信，近期股市如此波動，
反映市場只是借消息炒上落，無特定方向，同時，亦反映市場資金充裕並湧入炒作。
　　隨著貿易談判的不明朗因素持續困擾市場，她預期美國科技股市場的波幅會越來越大。

＊美股處於十年牛市高位，吸引不少資金流入反向產品＊

　　她說，美國已開始進入大選期，料美股後市走勢偏好。目前，美股處於十年牛市的高位，料
短期內有需要作出約８％至１０％的調整，但料無大跌危機，相信在調整後具力度反彈，因為於
過去一年，市場已消化了經濟轉差和減息的因素。
　　她說，由於美股處於牛市頂部，近期吸引不少資金流入反向產品，以部署納斯達克指數回調
，建議可考慮ＦＩ二華夏納一百（０７５２２）和ＦＩ華夏納一百（０７３３１），前者的風險
較高，後者的風險較低。若於兩三周內，美股仍未作出調整，或繼續上升，投資者便要止蝕離場
。據過去一百年的歷史，美股每次見頂調整期都長達兩至三周。
　　上周五（１日），ＦＩ二華夏納一百錄得１１０萬元新資金淨流入，其於９月份推出時，錄
得１０００萬元新資淨流入。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

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