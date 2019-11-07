《投資領域－譚家駿》日企科技升級帶動結構性投資機遇

《投資領域》日本剛剛自１０月起將消費稅從８％上調至１０％，加上過去一段時間以來海

外宏觀經濟上的不明朗持續，引來經濟即將步入衰退的憂慮，一度令日本股市表現受壓。

我們認為投資者在這種股市逆境時期更應該遵守紀律，摒棄短期的市場雜音，並聚焦於發掘

那些長遠可帶動吸引及可持續回報的企業，具備優質管理團隊、強勁資產負債表及長遠往績紀錄

的公司，往往可在下跌周期的時候維持穩定表現。

若將上述條件代入日本股市的話，則是要投資那些並不受宏觀經濟方向所影響，仍能受長遠

增長動力所支持的公司，尤其是那些在利基市場之中採取焦點策略，更可為投資者帶來持續高投

資資本回報率，我們亦喜歡那些以經常性收入為主的業務模式，高利潤率亦可令其在下行市場中

有穩健表現。



＊本地經驗取勝＊



日本的長遠增長動力，相信是來自於日本企業對創新資訊科技方案的需求不斷增加。由於人

口老化的關係，日本的勞動市場資源緊絀，在２０１８年就有１５３間公司因為員工不足而結業

，而且很多日本公司運作上仍是以紙筆為主，資訊科技的使用度並不高，有相當大的提升空間及

需要。

在這個大趨勢下，一家日本前列的企業資源規劃（ＥＲＰ）供應商值得留意，這家公司的核

心軟件用於人力資源及會計等支持商業營運功能的領域，目標客戶是中大型企業，近期更開始推

廣其雲端方案，相關收入顯著地增長。

這家公司經歷過多次經濟下行時期的考驗，往績相當穩健，自１９９８年上市以來，營業利

潤均每年增長，過去２０年其除息稅前利潤率穩步上升，現時已升至近５５％，為同業之中最高

水平。公司對本地市場的經驗與了解亦是成功的關鍵，畢竟在日本市場當中，客製化就是核心，

而公司遠比海外競爭者更了解這一點，屬於日本長遠增加自動化方案開支的主要受惠者。



＊結構性勞工短缺及數碼化受惠者＊



除此之外，有一家日本的雲端軟件公司亦受惠於日企升級。過去幾年的股價顯著上升，導致

其估值亦變得頗為昂貴，但我們認為其優質管理層、強勁品牌及盈利增長的能見度，遠遠比短期

的相對估值來得更加重要，其為日本結構性勞工短缺及數碼化的主要受惠者。

公司的旗艦產品為開支管理軟件，過去１０年其市場佔有率大幅度上升，其客戶以中小企為

主，由於這些中小企對科技類的認知度較低，加上員工不足及政府補貼增加，反而為雲端服務提

供了極大的發揮空間。

海外同業一般是通過線上作推廣，但這方式在日本通常難以見效，所以公司的銷售團隊其實

是以面對面的方式作推廣，亦以計程車及電視廣告來最大化地推廣至中小企潛在客戶，其銷售和

推廣方式為其帶來忠誠的客戶群體，流失率極低，所以其收入是持續地增長，亦屬於經常性收入

，公司更預期未來三年收入及盈利的年複合增長率可達３０％。

《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

