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即市新聞

07/11/2019 12:55

《宏觀理財－冼健岷》保險金信託，傳承家族財富

　　《宏觀理財》一般傳統的保險會在投保人身故後將賠償金額交予受益人，但如果受益人不擅
於理財，未能好好善用這筆資金，就可能會違背投保人生前的意願。因此，市場上便出現了保險
金信託這類產品。這類產品結合了保單及信託的優點，為投保人提供完善的財富傳承規劃。
　　保險金信託的運作，是以保險金作為信託資產，由委託人和信託機構（保險公司或銀行等）
簽訂保險金信託契約，於成立初期，信託沒有任何資產，直至委託人離世，人壽保單賠償的金額
注入信託後，信託機構會開始按照委託人意願分配及管理信託。

＊按照委託人指示，靈活有彈性＊

　　保險金信託與一般保單賠償不同，賠償金額可按照委託人指示，分配每一個受益人的獲發金
額，而且亦可自由選擇分批發給受益人。與此同時，受益人獲發的保險金額，可按照委託人指示
而隨年歲調整，例如到了求學時期或適婚之年，分派較多金額，迎合不同人生階段需要，充份體
現了靈活彈性的特點。
　　大家可能會認為，訂立遺囑都可以將資產傳承給摯愛，然而遺囑認證程序繁複冗長，資產在
認證過程中或會被凍結，保險金信託則不用經過上述程序，信託資產不會被凍結，亦可免除家人
為遺產分配而出現的爭拗。再者，由於保險金信託屬於私人安排，資料會保密處理。委託人可以
不讓其他家人知悉其資產分配安排，避免尷尬及紛爭。
　　保險產品雖然已經是財富傳承的工具，但透過成立保險金信託，可更貼心地照顧到受益人的
需要，例如若受益人未滿１８歲，保費賠償將由其監護人保管，但保險金信託則可確保遺產用於
受益人身上，即時獲得賠償金額。

＊保險金信託轉介，度身訂造傳承方案＊

　　此外，市場上更有保險公司為高端客戶推出保險金信託轉介服務，為其度身訂造財富傳承方
案。若然客戶購買合資格產品，新保單整付保費達１００萬美元或年繳保費達１０萬美元或以上
，即可獲轉介至一間獨立信託公司，該公司會因應客戶的需要，度身訂造一套保險金信託方案，
例如當委託人身故後，將身故賠償分階段派發予受益人，或者確保其遺產用於慈善事業等。
　　現時保險金信託愈來愈受歡迎，因為此類產品能有效結合人壽保單及信託在財富傳承規劃之
內，按委託人的意願管理及分配人壽保單的身故賠償金。委託人即使已經離世，仍能透過保險金
信託照顧家人的財務需要。提提大家，成立信託要支付初次的成立費，每年亦要繳付管理費等費
用，我們在考慮信託產品時要留意。由於保險金信託與其他保險產品有所不同，大家不妨諮詢理
財顧問的專業意見，為摯愛籌劃理想的財富傳承方案。
《康宏理財服務有限公司行政總裁　冼健岷》

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