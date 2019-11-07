中美貿易現曙光，港股收２７８４７漲１５８點，連升六日

《經濟通通訊社７日專訊》隔晚（６日）美股走勢牛皮，今早亞洲股市跟隨，港股亦無例外

，高開１點後窄幅上落，市場關注中美貿易協議何時落實，有消息指或延遲至１２月，手機設備

股遭拋售，半日港股僅跌９２點。

午後中國商務部發言人高峰表示，中美同意隨協議分階段取消加徵關稅，人民幣再次突破至

６算，內銀股全線上揚，港股反彈高走，最多曾升２１２點，高見２７９００點，最終收報

２７８４７點，升１５８點或升０﹒５７％，連升６日兼６連陽，累漲１１７９點或４﹒４％。

主板成交７７８﹒４７億元，按日升６﹒８４％。國指報１０９３５點，升７５點或升

０﹒６９％。

Ａ股尾市反彈輕微高收，上證收報２９７８點，升不足一點；深證收報９９１７點，升５６

點或０﹒５７％。兩市合共成交３９８９﹒３５億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒２５％，報６０﹒２元；港交所（００３８８）升

０﹒７２％，報２５３元；騰訊（００７００）軟０﹒１２％，報３３３﹒６元；中移動

（００９４１）漲０﹒２３％，報６４﹒２５元；友邦（０１２９９）揚０﹒６６％，報

８３﹒３５元。



＊藥股獲大行唱好有追捧，永利業績下挫拖累賭股＊



早前石藥（０１０９３）獲高盛將其目標價調升至２５﹒８元，今早大部分藥股均見升幅，

石藥升４﹒３９％，報２１﹒４元，盤中高見２１﹒６元，創一年高，為表現最佳藍籌；中生製

藥（０１１７７）漲２﹒２％，報１２﹒１元；國藥（０１０９９）走高２﹒３３％，報

２８﹒５元；翰森製藥（０３６９２）揚１﹒８５％，報２４﹒７５元；華潤醫藥

（０３３２０）升２﹒４１％，報７﹒２１元。

永利（０１１２８）公布第三季純利按年跌五成四，觸發濠賭股急挫，惟大行富瑞及摩通仍

唱好，但對股價無太大刺激作用。永利跌０﹒９％，報１７﹒５４元；銀娛（０００２７）無升

跌，報５５﹒３元；新濠（００２００）軟０﹒２４％，報２０﹒５５元；澳博（００８８０）

跌０﹒８１％，報８﹒６２元；金沙（０１９２８）升１﹒１２％，報４０﹒６５元；美高梅

（０２２８２）走低２﹒４６％，報１２﹒７元。

手機設備股表現榮辱互見，瑞聲（０２０１８）跌１﹒３３％，報５１﹒８５元，為表現最

差藍籌；舜宇（０２３８２）軟０﹒１５％，報１３３元；比亞迪電子（００２８５）升

２﹒９６％，報１４﹒６元；丘鈦（０１４７８）走高２﹒６１％，報１１元；鴻騰精密

（０６０８８）揚１﹒５４％，報３﹒２９元。



＊內房連日造好後今現回吐，區塊鏈概念再有炒作＊



富瑞最新將世茂房地產（００８１３）評級由「買入」降至「持有」，目標價維持

２８﹒１７元。內房股早段急跌，惟人民幣午後升至６算，令內房跌幅收窄。世房跌２﹒１１％

，報２７﹒９元；中海外（００６８８）升０﹒１８％，報２７﹒４５元；融創（０１９１８）

跌０﹒７７％，報３８﹒８元；潤地（０１１０９）升０﹒５７％，報３５﹒３元；碧桂園

（０２００７）軟０﹒３４％，報１１﹒６４元；恆大（０３３３３）蒸發１﹒１４％，報

１９﹒９２元。

證監會昨日發表關於虛擬資產交易平台的新監管框架的立場書，在香港營運並就至少一種證

券型代幣提供交易服務的平台，現時可向證監會申請第一類及第七類牌照，區塊鏈概念再度炒起

，ＢＣ科技（００８６３）走高９﹒７６％，報７﹒４２元；柏能（０１２６３）揚２﹒０８％

，報２﹒４５元；桐成（０１６１１）飆２０﹒６３％，報５﹒７９元；雄岸科技

（０１６４７）急升１６﹒６７％，報０﹒６３元；眾安在線（０６０６０）旗下眾安銀行傳率

先在港試業，前者全日漲２﹒８６％，報２６﹒９５元。

離岸人民幣（ＣＮＨ）升至６算，現最新報６﹒９９１３，升１６７個點子，食品股普遍高

收，旺旺（００１５１）揚１﹒０５％，報６﹒７１元；康師傅（００３２２）升１﹒５７％，

報１１﹒６２元；頤海（０１５７９）走高２﹒１６％，報５４﹒４元；蒙牛（０２３１９）昨

日急瀉５﹒８６％後，今反彈１﹒３１％，報３０﹒９元；青啤（００１６８）升０﹒４２％，

報４７﹒４元；潤啤（００２９１）升０﹒９５％，報４２﹒４５元。

大成食品（０３９９９）全日急升４７﹒２５％，報０﹒６７元，為表現最佳個股。高山企

業（００６１６）擬２０合１後再１供４，全日蒸發２１﹒８７％，報０﹒０２５元，為表現最

佳個股。（ｕｌ）

