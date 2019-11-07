《股金豐采－涂國彬》美股屢新高，調整當合理　

《股金豐采》美股從今年以來的表現樂觀。去年聖誕假期後市場情緒改善，風險資產獲得支

持，美股從低位反彈。道指從今年以來已經累積了１７﹒８５％的漲幅，標普累積了

２２﹒７３％的漲幅，納指累積２６﹒７６％的漲幅。不僅如此，三大股指更是在１１月初創出

歷史新高。況且即將踏入感恩節和聖誕節，這是美國傳統消費旺季，有助推高ＧＤＰ，利好股市

。對於牛了十年的股市來說，投資者一面享受股市的增長，一面又擔心隨時會出現非常大幅度的

調整。



＊關注貿易談判進展＊



短線，市場情緒相當波動。１０月初，美國製造業數據疲弱，引發投資者對經濟前景的擔憂

，美聯儲降息預期升溫，ＶＩＸ突破２０水平，美股在短短幾日內就快速回落。隨後中美貿易談

判和脫歐協議有樂觀進展，帶動美股反彈。尤其是雖然ＡＰＥＣ取消，但中美仍積極尋找簽協議

的地點，加上大部分企業業績好於市場預期，美股順勢創出歷史新高。



＊美大選為重要因素＊



只是眼下仍有風險，包括中美貿易談判仍有不確定性，即雙方可能延到１２月才簽署首階段

協議，且中方堅持要求美合比例取消關稅，以及美國經濟增長仍然面對放慢的局面，尤其是製造

業連續收縮，這是投資者需要密切關注的，所以當下還是不應太過樂觀，美股亦已經做出調整，

不過至少目前仍可以保持上行趨勢，而到了２０２０年美國大選也將成為一大重要影響因素。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

