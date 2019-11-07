《鍾之日記》關稅分階段取消，恒指喜獲六連升

《鍾之日記》１１月７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：平收。



正當市場傳出美國總統特朗普與中國國家主席習近平簽署首階段貿易協議的會面可能會推遲

到１２月，地點有可能選擇倫敦之際，中國商務部新聞發言人高峰在今日例行發布會上明確回應

，雙方同意隨協議進展，分階段取消加徵關稅，這麼做，有利於穩定市場預期，有利於中美兩國

經濟和世界經濟。他稱，貿易戰由加徵關稅而起，也應由取消加徵關稅而止。高峰強調，如果雙

方達成第一階段協議，應當根據協議的內容，同步等比例的取消加徵關稅，這是達成協議的重要

條件。

香江魚缸半日收跌，午後傳出中美同意隨協議分階段取消加徵關稅，加上人民幣匯率再轉強

，內銀、醫藥助攻，港股反彈高走，最多曾升２１２點，高見２７９００點，收報２７８４７點

，升１５８點或升０﹒５７％，連升６日兼６連陽，累漲１１７９點或４﹒４％。主板成交

７７８﹒４７億元，按日升６﹒８４％。



＊滬綜指平收，觀望摩指公布第三步擴容結果＊



滬深股市悶局持續，滬綜指今早微跌午後修復，總結全日平收，報２９７８﹒７１點，科技

股表現較佳，深成指升０﹒５７％，創業板指則升０﹒７４％。人行下調ＭＬＦ利率至今第三日

，對成交幫助不大，反而日益縮減，人民銀行連續第九日不開展逆回購操作，今日零投放零回籠

，兩市全日成僅３９８９億元人民幣，按日下跌１１﹒９％。

投資者留意，明晟ＭＳＣＩ的半年度指數評估結果將於本港時間明日（８日）早上６時公布

，１１月２６日收市後生效，Ａ股料將迎來ＭＳＣＩ第三步擴容計劃，計劃執行後，ＭＳＣＩ全

球指數和ＭＳＣＩ新興市場指數納入Ａ股權重將分別提升０﹒２２％和１﹒４４％。有券商預計

，此次擴容完成後，大盤股納入因子淨提升５％，而中盤股將一次性淨提升２０％，將為Ａ股帶

來約合２２００億元人民幣有史以來最大規模增量資金。



＊中國嚴肅處理芬太尼走私，復星醫藥漲半成＊



中國商務部新聞發言人今日表示，如果中美雙方達成第一階段協議，應當根據協議的內容，

同步等比例的取消加徵關稅。事實上，中方為了在兩國達成首輪協議前掃清障礙，亦下了一些工

夫，除了放開採購美國農產品外，亦開始認真處理芬太尼走私問題。

河北省邢台市中級法院對劉勇、蔣菊華販賣、製造毒品，被告人王鳳璽、夏增璽等七人販賣

毒品一案，今日公開宣判。該院一審判決劉勇犯販賣、製造毒品罪，判處死刑，緩期兩年執行，

剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；有兩人被判處無期徒刑；另外六人被判處從六個月

到兩年不等的有期徒刑。本案是中美就有關問題展開聯合調查以來判決的首宗案件，不但獲官媒

高調報道，中美官員更特此聯合舉行了記者會。盡管中國國家禁毒委員會辦公室副主任于海斌強

調，本案與貿易戰無關，但是不妨礙外界繼續推測中美經貿關係正在轉好。

中國嚴肅處理芬太尼走私案件，令合規出口芬太尼的藥企受利好，復星醫藥（０２１９６）

全日漲５﹒３％，報２３﹒８元。

另外，國家藥監局藥品監督管理司副巡視員徐勝敏昨日表示，藥監局正在研究制定《藥品網

絡銷售監管辦法》，該監管辦法將允許有條件放開網售處方藥。其他藥股亦受利好，康哲藥業

（００８６７）漲７﹒５％，綠葉製藥（０２１８６）升５﹒４％，石藥集團（０１０９３）升

４﹒４％，聯邦制藥（０３９３３）升３﹒９％，微創醫療（００８５３）升３％。



＊放寬港人大灣區置業，內房股個別發展＊



行政長官林鄭月娥上京會晤國務院副總理韓正，並出席粵港澳大灣區建設領導小組會議後即

有收獲。她表示，會上同意推出１６項措施，分別為惠及港澳居民的措施，協助專業界別進入大

灣區內地城市的措施，以及配合建設大灣區成為國際創新科技中心的措施。

其中最受關注的莫過於豁免港人在大灣區九個城市購買物業的限購安排。新措施下，港人在

大灣區的內地城市買樓，豁免所需的在本地居住、學習或工作年限證明，以及繳納個人所得稅及

社保條件，使香港居民享有與當地戶籍居民同等的待遇，方便港人在內地就業、升學以及退休。

香港近５個月來社會爭端不斷，雖然未知會否有大量港人「心郁」入市，但無疑增加北上置

業的吸引力。今日內房股互有漲跌，融信中國（０３３０１）漲４﹒５％，奧園（０３８８３）

升１﹒６％，龍光地產（０３３８０）升１％；惟碧桂園（０２００７）跌０﹒３％，恆大

（０３３３３）跌１﹒１％，世茂房地產（００８１３）亦挫２﹒１％。



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