《投資心得－潘鐵珊》禹洲地產業績理想，有望推動估值持續提升

《投資心得》禹洲地產（０１６２８）為國內領先的地產發展公司，主要業務為物業開發、

投資物業及酒店運營，連續十年入選中國房地產五十強。集團也獲納入ＭＳＣＩ中國Ａ股指數。

禹洲今年首９個月累計合約銷售金額已達４８８億人民幣，同比上升４４﹒２９％。合約銷售面

積同比上升７０％至５６﹒７２萬平方米，綜合實力可見一斑。



＊土儲足夠未來三至四年發展，抗風險能力強＊



禹洲通過「區域深耕，全國領先」的發展戰略，深耕布局海西經濟區、長三角區域、環渤海

區域、華中區域、西南區域及粵港澳大灣區六大都市圈。截至今年６月底止，禹洲已在全國３０

座城市布局，土地儲備主要集中在一、二線城市，其中土地儲備總面積達到１９１８萬平方米，

相信足夠未來集團三至四年的發展需求，抗風險能力強。

禹洲在天津、蘇州、佛山、南京、合肥、福州錄得不俗表現，旗下御江台項目於９月份更榮

獲金盤獎最佳主力戶型空間獎及年度最佳售樓空間獎兩項大獎。作為入駐蘇州不到三年的房企，

蟬聯蘇州房企前１０強。禹洲在蘇州已布局１０個項目，旗下蘇州公司於１０月的簽約額已突破

百億人民幣。



＊籌備２７個商業項目，年租金高達３億人幣＊



蘇州禹洲商業廣場於九月正式開業，標誌著集團商業版圖再下一城。在佛山的首個人文大城

禹州朗庭灣，以及江西省樂平市首個低密度社區禹洲朗悅面世。集團在南京都市圈已布局１４個

項目。其中，南京禹洲中糧都會於今年上半年創下３０分鐘賣出１００套，２８天售罄４棟樓的

優異業績。另外，福州的朗廷灣更創造了開盤半小時內售罄的記錄。禹洲在合肥、揚州及徐州形

成多盤連動，集聚效應明顯，也進一步加強了集團的知名度。

另外，禹洲在廈門、上海、合肥、南京、杭州等地，籌備運營２７個商業項目，面積超過

２００萬平方米，年租金高達３億人民幣，每年更呈快速增長的態勢，並同時覆蓋購物中心、寫

字樓、街區商業等多種形態。禹洲全國合作項目超過１０００個，戰略聯盟品牌約１６００個，

未來更將在聯合辦公等領域進行大膽嘗試。



＊估值吸引現價可買入，目標可上望４﹒２元＊



禹洲在廈門核心區域的禹州溫德姆至尊豪庭大酒店也於１月營業，位於廈門同安區的嘉美倫

酒店、以及位於泉州惠安區、武漢太子湖及合肥肥東之酒店正在興建。集團亦積極收購及尋求合

作機遇，以保證未來穩健及可持續、高質量的發展。

該股目前估值較低，可考慮現價買入，上望４﹒２元，跌穿３﹒２５元止蝕。

《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（本欄逢周四刊出）

