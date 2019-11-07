《財金樂道－陳樂怡》港股短線易升難跌，望挑戰２８０００水平

《財金樂道》中美雙方稱已就簽署首階段貿易協議達成共識，受惠緊張貿易關係有所緩和及

更趨正面，帶動港股連日向好，重上２５０天線。事實上，人民幣兌美元升至近７水平，人民銀

行意外降低ＭＬＦ利率，以及習近平主席誓言將進一步開放中國市場，都有利於中資股。

另一方面，本港的經濟及企業前景實際上則未能提供升市的支持。雖然美國上周宣布減息，

同時香港大型銀行亦下調最優惠利率，理論上有利資產價格，不過本港政局仍未有改善跡象，將

限制香港企業的上升空間。預計短期內中資股仍將跑贏香港企業。



＊５Ｇ相關股向好，聯儲續寬鬆可期＊



受惠投資氣氛改善，近期市場亦出現資金輪流炒作板塊情況，行業的利好消息及數據，均為

相關股份帶來刺激。行業方面，內地正式啟動５Ｇ商用，主要電訊商的月費計劃價格較市場預期

低；加上中國２０２０年底將有多部中端手機推出，有助吸引市民由４Ｇ更換至５Ｇ，料手機及

設備相關的受惠程度較高，帶動相關股份向好。

此外，未來２－３年將是國內電信運營商的主要資本支出期。雖然中電信與聯通在全國範圍

內合作共建一張５Ｇ接入網絡，將節省一定的資本支出；但預期２０２０年的整體資本支出仍會

以雙位數增長。電信設備股亦將受益。

聯儲局宣布減息０﹒２５厘，符合市場預期，聲明暗示將暫停減息步伐。然而，主席鮑威爾

表示，聯儲局在考慮加息之前，必須看到通脹有實質並明顯向上的壓力。言論反映聯儲局有意維

持利率不變一段時間，並願意容忍通脹略高於目標水平。但是，根據過去的經驗，如果金融市場

出現明顯不確定性因素，鮑威爾無法承受市場壓力。因此，儘管聯儲局的基調偏向中性，但未來

進一步寬鬆的機會仍然偏高。



＊進取投資者可趁調整買入英鎊資產＊



美國企業業績優於預期，支持美股再升至接近歷史高位水平。根據市場數據，迄今為止，已

有近３６０家標指成分股公司公布了第三財季財報，其中約７６％的超出預期。不過，標普５０

０指數成分股２０１９年第４季盈利最新預測，按年只微升不足１％，但現價為未來１２個月盈

利預期市盈率近１７倍，處於偏高水平。因此，整體美股短期進一步上升空間甚為有限，未來的

焦點可能集中於個股。隨著美國公司季度業績高峰期已經過去，預計投資者的關注點將轉向經濟

數據。

英國脫歐問題經過數月的亂局，近期終於有一些改善跡象。首相約翰遜繼與歐盟達成脫歐協

議，英國下議院亦以壓倒性票數通過約翰遜提出１２月１２日提前舉行大選的動議。民意調查顯

示，約翰遜領導的保守黨目前有一定優勢。但是，由於文翠珊上次在民意調查領先之下，保守黨

失去下議院多數席位，因此，預計投資者在大選之前，對英國資產，會選擇觀望。但是，我們認

為保守黨獲得多數席位的機會並不低，進取的投資者可趁調整買入英鎊和英國經濟相關的資產。

ＩＥＡ數據顯示，與上半年相比，２０１９年下半年石油需求恢復較正常的增長，主要是由

於較低油價觸發更多需求，特別是中國和其他非經合組織的需求保持穩定。展望未來，鑑於預計

２０２０年全球經濟增長緩慢，石油需求增長仍將不會明顯改善。然而，市場消息指出，油組１

２月會議將提出進一步降低產量，加上低油價將限制頁岩氣產量的增長，油價將有一定支持。預

期布倫特油價繼續於５６－６５美元上落。

後市方面，近期整體投資氣氛好轉，市場亦充斥較多利好因素，為大市帶來支持。事實上，

市場憧憬中美貿易戰停火，有利風險胃納，加上近期金價回落，亦反映資金或流出避險資產。另

外，人民幣匯價表現回穩，對人民幣敏感股包括內房、航空股及紙業股等均可起一定正面作用，

料港股短線將易升難跌，有望先行挑戰２８０００點水平。《凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂

怡》



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