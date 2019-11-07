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07/11/2019 08:16

【駐京專電】金融委：深化中小銀行改革，支持銀行多渠道補充資本

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國務院金融穩定發展委員會召開第九次會議
，研究深化中小銀行改革、防範化解金融風險等問題，部署金融領域重點工作。
　　會議指出，要從金融服務實體經濟和防範化解金融風險的角度，高度重視建設現代中央銀行
制度，加強資本市場基礎制度建設，健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系，深
化國有企業改革，支持中小企業發展，建立知識產權侵權懲罰性賠償制度，健全支持民營經濟、
外商投資企業發展的法治環境，完善科技創新體制機制等重要要求。加強金融領域制度建設，增
強金融業治理能力。齊心協力扎實做好「六穩」工作，防範化解各類風險，保持經濟運行在合理
區間。

＊完善金融支持科技創新的政策措施＊

　　會議指出，要深化中小銀行改革，健全適應中小銀行特點的公司治理結構和風險內控體系，
從根源上解決中小銀行發展的體制機制問題。要把加強頂層設計和激發內生動力充分結合起來，
注意中央與地方、政府與市場的分工，理順激勵機制，充分調動各方面的積極性。
　　要壓實金融機構主體責任、地方政府屬地責任和金融管理部門監管責任，完善銀行補充資本
的市場環境和配套政策，健全可持續的資本補充體制機制。當前要重點支持中小銀行多渠道補充
資本，優化資本結構，增強服務實體經濟和抵御風險的能力。要注意推廣一些中小銀行經營管理
中的好經驗好做法，改進中小銀行的商業模式。
　　會議強調，要完善金融支持科技創新的政策措施，優化科技創新融資方式，改善配套政策環
境。要堅持市場化、法治化原則，發揮好各類產業投資基金、創業投資基金的帶動作用，更好滿
足科創企業的融資需求。要加強金融基礎設施統籌監管與建設規劃，推動各類金融基礎設施互聯
互通，確保安全高效。

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