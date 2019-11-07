【大灣區】韓正：推出惠港、惠澳措施，要讓港澳年輕人有獲得感

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國務院副總理、粵港澳大灣區建設領導小組

組長韓正主持召開粵港澳大灣區建設領導小組會議，研究推出一批惠港、惠澳政策措施，部署下

一階段大灣區建設重點工作。

韓正表示，十九屆四中全會明確提出，堅持「一國兩制」，保持香港、澳門長期繁榮穩定，

促進祖國和平統一，是中國國家制度和國家治理體系的顯著優勢之一。要全面準確貫徹「一國兩

制」方針，始終牢記使命，堅定支持香港、澳門融入國家發展大局，讓港澳同胞同祖國人民共擔

民族復興的歷史責任、共享祖國繁榮富強的偉大榮光。要始終堅持在「一國兩制」框架下，按照

憲法和基本法來推進工作，在「一國」的前提下，充分發揮「兩制」的優勢，發揮好港澳的獨特

作用，打造全國擴大開放、實現高質量發展的標桿。



＊加強設施「硬聯通」和機制「軟聯通」＊



韓正強調，推進粵港澳大灣區建設，要在政策落實上下更大功夫，積極穩妥推進重大政策、

重點任務落地實施。要切實抓好科技創新這個首要任務，努力在關鍵核心技術創新上取得重大突

破。要切實抓好推進要素高效便捷流動這個關鍵環節，加強設施「硬聯通」和機制「軟聯通」。

要切實抓好改善民生福祉這個出發點和落腳點，使大灣區建設成果更多惠及廣大民眾，尤其要讓

港澳民眾特別是年輕人有獲得感。要切實抓好粵港澳合作發展平台這個重要載體，打造粵港澳三

地緊密合作的結合點和經濟發展的支撐點。



＊林鄭：推１６項措施，買樓、教育享內地居民待遇＊



香港行政長官林鄭月娥在北京出席粵港澳大灣區建設領導小組會議後表示，小組同意三大類

十六項措施，分別惠及港澳居民、協助專業界別進入大灣區，以及建設大灣區成為國際科技創新

中心。

其中有七項惠及港澳居民措施，當中的豁免港人在大灣區九個城市購買物業的限購安排，為

一項新的政策方針。目前，港人於大灣區內地城市購買房屋，需買社保、居住內地等條件才附合

內地置業的要求，新措施推出後，港人可享與內地居民的同等待遇，便利港人在內地學習、就業

，以及退休後在內地生活。

至於港人子女在內地升學可享與內地居民同等待遇，可便利在內地工作的港人家庭，其子女

的教育需要；而完善電子支付措施，則有助促進大灣區內人流互通，配合港人在大灣區內對移動

支付服務的需要。

其餘惠及港澳居民措施，還包括將把異地見證開設大灣區銀行戶口的做法，穩步推向其他銀

行，以及建立跨境理財機制等。

