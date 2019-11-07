《思前想後－郭思治》大市成交未配合，能否展開中期升浪仍成疑問

《思前想後》大市承接１０月份之升勢，於１１月初再進一步推升，而恆指更重越

１００天線（約在２７０１０點左近）及２５０天線（約在２７３９４點左近），亦同時成功升

越９月１３日之高位２７３６６點，此乃今年第三個高位，再往上高位分別為７月４日之

２９００７點及４月１５日之３０２８０點。

走勢上，大市該已正式擺脫反覆欲試低位之弱態，但成交金額方面頗不相配，因此仍未能肯

大市是否有力重展新中期升浪。以目前大市已升至近２８０００點計，成交金額該增至１０００

億元或以上，惟目前大市成交金額僅維持在８００多億元，即上升動力並不相配。從過往經驗得

知，升市而交投未有配合，上升空間多會受到限制。



＊短線升勢略顯急促，中線只宜輕注分段進行＊



踏入１１月份，大市之形態暫屬先低而後高，恆指月內低位暫時為上周五（１日）之

２６８００點。以該低位至本周二（５日）之高位２７７３３點止計，在短短三個交易日內，累

積之升幅已達９３３點，論步伐確略顯急促，故高台略見回吐及消化乃正常現象，但只要恆指能

續穩守於２５０天線之上，少許反覆所帶來的問題該不大。

即是說，整個續往上尋高位之形態未變，惟有一點需指出，大市如在本月上旬時份升勢過於

急促，到中旬時之便會漸呈反覆，考慮到大市近月累積之升幅已不少，故任何再冒高追入短炒行

動均不宜過急及過勇，至於中線部署亦只宜輕注分段進行。



＊恆指一直緊扣著高台，反彈趨勢仍有餘未盡＊



拉闊一點看，大市自８月１日之高位２７７５４點開始回落，在短短兩周內已大跌至該月

１５日之低位２４８９９點，即累積之跌幅達２８５５點，其後自２４８９９點開始反彈。截至

目前為止，港股終一度於１１月５日高見２７７３３點，即大市僅差２１點已可上破２７７５４

點。然而，一旦恆指能升越２７７５４點，即表示自８月份開始做空的淡倉如沒有在低處回補，

賬面上當全部輸錢，至於其後任何時段逆勢做淡者，同樣要輸錢。按照目前之市況，由於恆指一

直緊扣著高台，可能反映整個反彈趨勢仍有餘未盡。



＊騰訊若守穩上月高位，目標可上望３５１元＊



稍後之市況能否再進一步推上，需視乎主要恆指成份股之表現而定。其中，以騰訊

（００７００）之表現至為關鍵，因騰訊佔恆指之成份比重高達１０﹒３％。

騰訊近日表現回勇，股價自３１４﹒６０元開始反彈，昨日更一度突破上月高位

３３４﹒２０元，整個欲繼續上試的勢頭相當明顯。單從技術上看，只要騰訊仍能靠緊上月高位

附近，整固過後該可突破而上，故不妨小注作投機性買入，首個目標可上望３５１元，跌穿

３２５元止蝕。

《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

