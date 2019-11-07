《輪證高清－孫明哲》輪證市場資訊高清透明，投資者該如何利用？

《輪證高清》本欄第一次跟大家見面，首先要感謝《經濟通》給我們機會在這個專欄跟大家

接觸。大家可能留意到本欄的名稱是《輪證高清》，為甚麼會用這個名稱呢？顧名思義，輪證是

指窩輪及牛熊證產品，而當中的「高」是指高解像度，反映出在現今資訊爆炸的年代，市場透明

度高，投資者可於發行商網站、港交所甚至各大財經資訊平台得到各式各樣的數據，資訊非常透

明。而「清」是指清晰的產品訊息，表達出一般投資者希望在芸芸眾多的數據中得到指引，從而

作出合理的產品選擇。這確實跟我們的宗旨不謀而合，就是透過各種渠道，將輪證市場上各種數

據及現象以專業、客觀的角度與大家分享，希望可以幫助投資者篩選合適市況的產品，更深入了

解輪證市場的運作及動向。《輪證高清》的名稱便由此而來。



值得留意的是，市場數據雖然很透明，但如果不知道怎樣篩選產品，對投資者都未必有幫助

。以１０月３０日的數據做例子，利用窩輪搜尋器找一隻騰訊（０７００）的認購證輪，如果以

當日的窩輪成交額排序，會發現其中一款行使價約３４１元、明年２月到期的認購證是成交最活

躍之一，那麼那隻產品就是最佳的選擇嗎？（注：換股比率俱為１００）



編號 行使價 到期日 價格 實際槓桿 成交金額

（元） （倍） （千元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１１６５７ ３４１﹒０８ ２０２０－０２－１８ ０﹒１０９ １０﹒７ ３６１２８９

２３５５２ ３４０﹒２０ ２０１９－１２－２４ ０﹒０４４ １７﹒５ ２３６６３６

１１４３１ ３４０﹒２０ ２０２０－０１－０３ ０﹒０５２ １５﹒８ １１４９６４

１１４９１ ３４０﹒９０ ２０２０－０２－１８ ０﹒０９９ １０﹒７ ４１３０

２３６６２ ３４０﹒８８ ２０２０－０２－２５ ０﹒１１５ １０﹒７ ５７７８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

資料來源：高盛認股證牛熊證網站，截至２０１９年１０月３０日



各位需要知道的是，市場上有眾多的產品可以選擇，而行使價約３４１元、明年２月到期的

認購證不止１隻；事實上，相近條款的產品有８隻之多。投資者如能夠善用市場產品深度並仔細

搜尋，會發現有更多產品可做客觀比較，成交最大的產品未必是價格最具競爭力的選擇，槓桿最

高（即價格最佳）的反而是另一隻。（注：換股比率俱為１００）



編號 行使價 到期日 價格 實際槓桿 成交金額

（元） （倍） （千元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

２５９３０ ３４１﹒０８ ２０２０－０２－１８ ０﹒０９２ １１﹒６ １０３３

１１６２３ ３４１﹒０８ ２０２０－０２－１８ ０﹒０９３ １１﹒５ ６３

２３６６２ ３４０﹒８８ ２０２０－０２－２５ ０﹒０９９ １１﹒１ ６２５

１１４９１ ３４０﹒９０ ２０２０－０２－１８ ０﹒０９９ １１﹒１ ４１２７

１２４２８ ３４１﹒０８ ２０２０－０２－１８ ０﹒０９９ １１﹒０ １３８２

１１６５７ ３４１﹒０８ ２０２０－０２－１８ ０﹒１０１ １０﹒９ ３６１２８９

１１６８２ ３４１﹒０１ ２０２０－０２－１８ ０﹒１０５ １０﹒６ ０

１２４７６ ３４１﹒０８ ２０２０－０２－２４ ０﹒１０８ １０﹒４ ２３５７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

資料來源：高盛認股證牛熊證網站，截至２０１９年１０月３０日



投資者至少會發現從不同角度篩選，用成交額比較和用實際槓桿比較得出的結果截然不同。

我們會建議以槓桿比較產品較為合適，為甚麼？請密切留意下一篇文章為大家拆解！

《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



＊版權所有２０１９年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買

結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃

非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上

市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

