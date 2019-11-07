  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/11/2019 09:25

【豬價飛天】應對非洲豬瘟，中國進口肉量料在２０２２年觸頂

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國豬肉零售價飆升，市場出現供應短缺，預期及至明年初，非
洲豬瘟或令內地生豬數量減少一半以上。外電引用美國豬肉行業發布的一份報告報道，全球肉類
出口商有三年時間可充分利用這個「商機」。
　　食品顧問公司Ｇｉｒａ的報告顯示，中國豬肉進口將在２０２２年觸頂，之後隨著國內產量
從豬瘟疫情中恢復而下降。Ｇｉｒａ稱，預計一直到２０２５年進口量都將維持高位，但價格會
下降。
　　和其他的供應商相比，美國加工商Ｓｅａｂｏａｒｄ和萬洲國際（００２８８）旗下
Ｓｍｉｔｈｆｉｅｌｄ　Ｆｏｏｄｓ等面臨銷售劣勢，因為作為貿易戰的一部分，北京對美國豬
肉施加較重關稅。不過據員工稱，Ｓｍｉｔｈｆｉｅｌｄ改造了美國一家屠宰場，轉為向中國供
應豬屠體。泰森食品Ｔｙｓｏｎ　Ｆｏｏｄｓ和ＪＢＳＵＳＡ則是暫停使用北京禁止用的家畜藥
品。
　　Ｇｉｒａ稱，預期非洲豬瘟有望在２０２７年解決，但豬肉產量仍將比２０１８年非洲豬瘟
疫情確認前低１３％。公司又稱，疫情導致的豬肉價格高企將改變中國人長期的飲食習慣，部分
消費者轉向價格更低的雞肉。預計到２０４０年，中國豬肉進口量將回落至２０１７－２０１８
年水平。另一方面，豬肉市場將縮小，豬瘟疫情過後市場規模將是２０１８年的８０％。
（ｃａ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態07/11/2019
特票倉失守 民主黨贏肯塔基州長
生財有道06/11/2019
【金融科技周】金管局與人行及泰央行合作促進金融科技發展
FOCUS06/11/2019
【FOCUS】港樓好淡對決 風向還看西九地王
生財有道06/11/2019
《開市Good Morning》涂國彬：大市短期或試28000
中國故事06/11/2019
【進博會】參展美企比上屆增18% 對中國進一步開放充滿期待
國際動態06/11/2019
美退出巴黎氣候協定 料需時1年
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金