【豬價飛天】應對非洲豬瘟，中國進口肉量料在２０２２年觸頂

《經濟通通訊社７日專訊》中國豬肉零售價飆升，市場出現供應短缺，預期及至明年初，非

洲豬瘟或令內地生豬數量減少一半以上。外電引用美國豬肉行業發布的一份報告報道，全球肉類

出口商有三年時間可充分利用這個「商機」。

食品顧問公司Ｇｉｒａ的報告顯示，中國豬肉進口將在２０２２年觸頂，之後隨著國內產量

從豬瘟疫情中恢復而下降。Ｇｉｒａ稱，預計一直到２０２５年進口量都將維持高位，但價格會

下降。

和其他的供應商相比，美國加工商Ｓｅａｂｏａｒｄ和萬洲國際（００２８８）旗下

Ｓｍｉｔｈｆｉｅｌｄ Ｆｏｏｄｓ等面臨銷售劣勢，因為作為貿易戰的一部分，北京對美國豬

肉施加較重關稅。不過據員工稱，Ｓｍｉｔｈｆｉｅｌｄ改造了美國一家屠宰場，轉為向中國供

應豬屠體。泰森食品Ｔｙｓｏｎ Ｆｏｏｄｓ和ＪＢＳＵＳＡ則是暫停使用北京禁止用的家畜藥

品。

Ｇｉｒａ稱，預期非洲豬瘟有望在２０２７年解決，但豬肉產量仍將比２０１８年非洲豬瘟

疫情確認前低１３％。公司又稱，疫情導致的豬肉價格高企將改變中國人長期的飲食習慣，部分

消費者轉向價格更低的雞肉。預計到２０４０年，中國豬肉進口量將回落至２０１７－２０１８

年水平。另一方面，豬肉市場將縮小，豬瘟疫情過後市場規模將是２０１８年的８０％。

（ｃａ）

