【貿易開戰】美國商務部公布對華碼釘反補貼調查初裁

《經濟通通訊社７日專訊》從中國商務部獲悉，華盛頓時間１１月５日，美國商務部發布公

告，對原產於中國的碼釘產品作出反補貼初裁。強制應訴企業浙江貝思特釘業有限公司反補貼稅

率為１２﹒３８％；另外兩家被選為強制應訴企業的寧波得力文具有限公司和海晟鑫集團有限公

司未參與應訴，被裁懲罰性稅率１５６﹒９９％；其他中國企業反補貼稅率為１２﹒３８％。

據美方統計，２０１８年中國涉案產品對美出口金額約８８７５萬美元。根據美方調查程序

，美國商務部將於２０２０年３月１７日對本案作出終裁。（ｃａ）

