【進博會】商務部官員：汽車在中國的快速普及已基本結束

《經濟通通訊社７日專訊》在第二屆進口博覽會「中國汽車產業發展論壇」上，商務部市場

建設司副司長胡劍萍介紹，２０１９年首三季新車銷量１８３７﹒１萬輛，同比下降

１０﹒３％。受宏觀經濟下行壓力加大、居民收入增速放緩、汽車保有量持續增長帶來的資源環

境約束增強、汽車消費理念變化等多重因素疊加影響，汽車在中國的快速普及已經基本結束，新

車市場進入低速增長的新常態。

他表示，從全球範圍來看，汽車市場銷量增速自２０１５年開始逐年放緩。他強調，在增速

放緩的同時，中國汽車市場已經具備加快實現高質量發展的基礎和條件。２﹒５億輛的汽車保有

量為促進汽車使用環節消費提供了堅實基礎。



＊商務部正加緊制定汽車報廢細則和標準＊



順應這樣的發展趨勢，近年來，商務部積極會同相關部門出台政策措施。在新車方面，商務

部發布實施《汽車銷售管理辦法》，打破品牌授權單一銷售模式，建設更加開放的共享型、節約

型、社會化的汽車流通體系。

在二手車方面，推動全面取消二手車限遷政策取得決定性進展，所有相關省份均已發文明確

取消限遷政策，促進二手車自由流通。

在報廢車方面，修訂出台《報廢機動車回收管理辦法》，充分發揮市場的決定性作用，放開

回收拆解企業總量控制，允許報廢機動車「五大總成」按照國家有關規定再制造再利用，放開報

廢金屬回收價格，引導形成機動車報廢更新的長效機制。（ｃａ）

