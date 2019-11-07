《股林淘金－林家亨》內房回勇，新力控股（０２１０３）值得認購

《股林淘金》新股新力控股（０２１０３）是江西省一間大型綜合性物業開發企業，專注於

住宅及商業物業的開發，經營地區主要集中在長三角地區、大灣區及中西部核心城市一帶。根據

中國房地產業協會，集團在房地產開發企業５００強中位列第３９位，在江西省所有物業開發企

業中排名第一。近年國內加快推進城鎮化，預計到２０２０年城鎮化率將達約６０％，再加上城

鎮居民人均可支配收入增加，帶動國內住宅及商業物業的需求，內房股長線會受到資本市場的青

睞。

集團在過去三個年度複合年增長率約為９４﹒６％，收入由２０１６年的人民幣２２﹒２３

億元大幅增長至去年人民幣８４﹒１６億元，毛利率維持穩定上升，去年毛利率高達３７﹒３％

。於２０１６年、２０１７年及２０１８年，集團的純利分別為人民幣１﹒３０億元、２﹒７８

億元及５﹒５５億元，複合年增長率約為１０５﹒９％。今次上市招股價介乎３﹒３至４﹒２５

元，計劃集資最多２２﹒５億元，打算將集資所得主要用於現有項目開發建設，以及償還早前項

目發展的借款，財務狀況進一步健康。

早前中國指數研究院初步統計顯示，內地１０月樓市成交量雖然按月跌５﹒３％，但按年升

逾三成，當中二線代表城市成交量按年與按月齊升。集團在２７個城市擁有約１５﹒０百萬平方

米規劃建築面積的土地儲備，目前有１１０個物業項目處於不同發展階段。今明兩年的收入料可

維持高雙位數增長，投資者不妨以現金認購，止蝕宜設於買入價之下的５％。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

