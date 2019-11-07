【聚焦人幣】人幣即期收升１０７點子，報６﹒９８８０逾三個月高

《經濟通通訊社７日專訊》中美首階段貿易協議進展再存出不明朗因素。有傳中美將延至

１２月才簽署首階段貿易協議，至於簽署協議的地點，亦可能不在美國。中國商務部強調，如果

雙方達成第一階段協議，應當根據協議的內容，同步等比例的取消加徵關稅。人民幣兌一美元即

期匯率（ＣＮＹ）今日低開１３３點子後，早盤跌逾２００點子重返「７算」，低見

７﹒０２００兌一美元，全日在７﹒０附近爭持，午後再次「穿７」，終收報６﹒９８８０，較

上個交易日４時３０分收盤價升１０７點子，續創逾三個月（８月２日以來）新高。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）同樣表現反覆，早盤曾經「穿７」，現升２７９點子，報

６﹒９８４１。

分析認為，中美貿易談判進展再生枝節，為之前極為樂觀的市場潑冷水，但市場仍對前景保

持樂觀，關注中間價之後會否重返「６時代」。中美貿易談判進展仍然是影響匯市的關鍵因素，

任何不利消息都可能引起匯市大幅波動，不過從中美早前釋出的誠意來看，延後簽署首階段貿易

協議只是其中一個小插曲，短期人民幣貶值壓力明顯緩和，市場更關心美方會否取消部分關稅。

人民幣兌一美元中間價今報７﹒０００８，較上個交易日升７２點子，是近三個月（８月７

日以來）最高。（ｃａ）

