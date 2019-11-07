【擴大開放】國務院：全面取消在華外資金融機構業務範圍限制

《經濟通通訊社７日專訊》國務院發布《關於進一步做好利用外資工作的意見》，提出全面

取消在華外資銀行、證券公司、基金管理公司等金融機構業務範圍限制，豐富市場供給，增強市

場活力。減少外國投資者投資設立銀行業、保險業機構和開展相關業務的數量型准入條件，取消

外國銀行來華設立外資法人銀行、分行的總資產要求，取消外國保險經紀公司在華經營保險經紀

業務的經營年限、總資產要求。

擴大投資入股外資銀行和外資保險機構的股東範圍，取消中外合資銀行中方唯一或主要股東

必須是金融機構的要求，允許外國保險集團公司投資設立保險類機構。繼續支持按照內外資一致

的原則辦理外資保險公司及其分支機構設立及變更等行政許可事項。



＊支持外商投資企業擴大人民幣跨境使用＊



《意見》提及，提升自由貿易試驗區建設水平。支持地方和部門聚焦市場主體期盼，提出支

持自由貿易試驗區進一步擴大開放和創新發展的具體措施，推進相關深層次改革事項在自由貿易

試驗區先行先試，充分發揮自由貿易試驗區改革開放試驗田作用。降低資金跨境使用成本。盡快

出台具體措施，支持外商投資企業擴大人民幣跨境使用。擴大資本項目收入支付便利化改革試點

範圍。

《意見》還涉及優化汽車領域外資政策。各地區要保障內外資汽車製造企業生產的新能源汽

車享受同等市場准入待遇。此外，發揮知識產權司法保護重要作用，完善知識產權保護工作機制

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