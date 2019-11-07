【ＦＯＣＵＳ】大灣區再增１６項惠港措施，融合盡在變幻時

【ＦＯＣＵＳ】阿里、京東兩大電商巨頭趁「雙１１」擬推「港人Ｆｕｌｌ Ｐａｙ半價買

內地樓」噱頭之際，中央周三（６日）突拍板宣布，包括「豁免港人在大灣區９城買樓限購條件

」等的１６項惠港措施，是繼３月個稅新政等８項措施後，再有國家級撐大灣區政策出台。除了

買樓享豁免，上述１６項措施中最吸睛還包括「探索建立跨境理財通機制」、「保障港人子女享

同等教育待遇」等。



＊港人北上買樓享同等待遇＊



自《規劃綱要》２月１８日高調揭盅，大半年過去，被寄予改革開放４０年「再出發」厚望

的粵港澳大灣區，因種種原因難免雷聲大雨點小－－兩大龍頭香港和深圳，經濟增長在第三季分

別陷入技術型衰退及錄建市以來最慢紀綠；廣深港高鐵、港珠澳大橋客流車流均不及預期……

或是為灣區注入新動力，粵港澳大灣區建設領導小組周三通過了三大類、共１６項惠港措施

，涵蓋住房、教育、醫療、養老、交通等領域；上一次政策大禮包還是３月，包括港人在內地居

住１８３天才需繳個稅等８項措施。

具體而言，今次顯突破性的是「香港居民在大灣區內地城市買樓享當地居民同等待遇」，即

豁免所需的在當地居住、學習或工作年限證明，以及繳納個人所得稅及社保條件。此外，包括保

障在粵工作的港人子女與內地居民子女同等享受教育；探索建立雙向理財通機制，為兩地居民提

供跨境理財產品的選擇；非中國香港永久居民可申請兩年或五年的簽證或居留許可；協助律師、

建築師等專業界別進入內地等。



＊錢流湧動，廣深暗自布局＊



儘管北上置業、工作、求學，對大多數港人而言似遙不可及，但深圳中原的數據就顯示，僅

在中央宣布在深圳設立先行先試示範區的８月，港人經其二級市場成交的新房宗數環比即大增近

五成；另有代理指，國慶黃金周有深圳樓盤的港人買家佔了兩成。

無論是遷居大灣區９城建「第二家園」，還是春江鴨搬資北上謀更大回報，上月發布的《粵

港澳大灣區房地產市場白皮書》都值得一提。據白皮書數據，近三年核心城市深圳、廣州的常住

人口分別增長了１６５萬和１４０萬，遠超香港的１７萬；預計到２０２５年，兩地房地產市場

的交易規模將分別達１萬億、８８９１億，遠超香港的４８９６億。

至於財金界關注的跨境理財通，廣東省深改委已提出加快粵港澳大灣區國際商業銀行落地廣

州，另據深圳銀保監局《前海跨境保險創新服務中心設立方案》徵求意見稿，前海正籌設保險創

新服務中心，提供港澳跨境保險產品（包括危疾險、意外險、延期年金等）諮詢、銷售、理賠一

條龍服務。倘方案落實，勢有助一眾香港保險經紀北上攬客。

可以預想，隨著港人北上置業、子女北上求學、金融產品北上吸客……小嘗試也好，大洪流

也罷，經濟環境和生活形態的無聲融合都盡在變幻時。

