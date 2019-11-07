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07/11/2019 09:43

《法證攻防－林恩》內地「雙十一」，內需留意服裝股


　　《法證攻防》本周港股氣氛回暖，恆指突破２５０天線，暫錄５連升。中國人民銀行三年以
來首次將一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）利率下調５個基點，至３﹒２５厘。消息有助提振投資
者信心，紓緩對經濟下行壓力的憂慮情緒。中美貿易談判進展樂觀，市場憧憬中美雙方可以成功
簽署首階段協議，推動人民幣升值，在岸及離岸價均突破７元大關。
　　下星期一便是１１月１１日，是內地的雙十一購物狂歡節。２０１８年天貓「雙十一」當日
成交總額２１３５億人民幣，同比增速近２７％，是五年前的６倍。服裝類別是天貓「雙十一」
最暢銷商品，２０１８年服裝銷售額為３０３﹒７６億元，佔天貓銷售總額１４﹒２％。
　　服裝品牌波司登（０３９９８）６月公布的全年業績強勁，純利按年增長近６成；營收首次
突破１００億。品牌羽絨服業務是集團最大收入來源，佔總收入的７３﹒７％，收入同比上升
３５﹒５％；其中電商業務方面，收入按年增長５５﹒６％。波司登於９月被納入港股通，股價
沿著１０天及２０天線上升，正挑戰上市新高４﹒２３元，是一年前股價的３﹒５倍。體育用品
龍頭李寧（０２３３１）股價暫時在２５元水平整固，周二（５日）錄得超過１３５萬的資金流
入好倉，是過去一個月以來最多。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》

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