《陸言堂－陳永陸》港股表現落後仍有上升空間，中滙前景值得憧憬

《陸言堂》港股昨日（７日）先跌後回升，主要原因是午後中國商務部發言人高峰表示，中

美同意隨協議分階段取消加徵關稅，令市場對中美可以在短期內落實貿易協議感到樂觀。



市場一直對中美是否可以達成首階段的貿易協議，抱有一定的懷疑態度，因為５月份中美一

度與簽訂協議相當接近，在最後關頭卻破裂，故此市場對中美是否真的可以達成貿易協議，抱有

一定的懷疑，亦屬正常。不過，今次與５月份的情況，明顯不一樣，先是美國總統特朗普仍然要

面對多個內部問題，包括會否被彈劾是未知之數，同時聯儲局短期不再減息，如果要為經濟帶來

動力，解決中美貿易問題，似乎是一個較為合適的方法，更何況特朗普似乎要為不足一年後的美

國總統大選作準備。至於中國的經濟壓力持續，令ＧＤＰ增長有「穿六」的風險，如果再不解決

貿易問題，對中國而言亦是不理想的情況。



正因為中美都有各自的需要，同時比５月份的時間更強烈，所以中美之間短期簽訂首階段的

貿易協議之機會頗大，雖然市場已有了預期，不過由於抱有懷疑態度的投資者仍然較多，同時由

於港股的表現，明顯較區內其他市場仍然落後，所以如果中美短期真的可以落實首階段的貿易協

議，那麼恆指絕對仍然有不少的上升空間，短期突破２８０００點後，年底前進一步升至

２９０００點並不困難。



＊中滙估值仍吸引＊



個別股份，經營民辦商科高等教育的中滙集團（００３８２）日前公布截至今年８月底止全

年業績，純利２﹒１７億元（人民幣．下同），按年上升３４﹒１％；期內營業額７﹒０４億元

，按年上升１０﹒７％；毛利率為４８﹒６％，按年上升３﹒０個百分點，由於業績表現理想，

令股價持續創新高。



中滙２０１８至２０１９學年在校學生總人數為３﹒３萬人，按年上升２﹒６％，同時預期

下個財年的目標新生增長為５％至約３﹒４７萬人，相信能夠提升整體收入增長約１７％。集團

未來計劃於深圳設點，作創新創業基地、職業培訓基地等項目，目標預計於明年第一季開業，相

信可以為收入帶來新的動力。



另外，中滙海外市場除現有的澳洲國際商學院外，計劃於新加坡和倫敦的市中心拓展新校，

主要因兩個地區均以英語為母語，而且為國際金融中心，有較好的地區優勢，預計於明年上半年

投入使用。還有，集團有積極洽談併購學校的項目，包括民辦本科項目等，首選地區會為泛珠三

角及大灣區，以及有合同發展的公司亦會為優先考慮，集團且時相信，未來會一年收購一個項目

，只是不會考慮「每年收購多個項目」，因教育業務需要時間以提升質素，反映集團收購策略之

穩健取態。



在往績理想，加上新學院相繼投入，中滙前景絕對值得憧憬，雖然近日累積升幅不少，但估

值仍吸引，值得留意。《獨立股評人 陳永陸》

