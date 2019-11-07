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即市新聞

07/11/2019 10:36

《樓市亮話－湯文亮》冇錢買樓，有錢買股

　　《樓市亮話》有老友話最近有部分樓宇樓價跌了超過１０％，而林鄭又推出新按保計劃，問
現在是否應該買樓？老實說，買樓這件大事，的確是因人而異，最保險而又最冇意思答案，當然
是有需要而又負擔得起便可以買樓，我老友當然不會滿意這個答案，於是再問現在應該買樓抑或
買股？
　
　　現在買樓抑或買股主要是睇閣下手上有幾多銀両，如果冇乜錢，要借足九成，當然是買樓，
林鄭大開綠燈畀上車的人，唔買就笨！不過，用九成按保買樓的人防守力是不足夠，如果有乜風
吹草動，他們隨時可以放棄１０％訂金，在防守力不足的情況下，可以借八九成的樓價有機會急
跌，但冇錢就冇辦法，一定要買樓，否則揸住１０％樓價去買股票，賺極都有個譜。
　
　　如果有錢當然唔會買樓，與一班防守力不足的人一起買樓，當樓價下跌，自己能夠防守都冇
用，一定會畀那一班防守力不足的業主拖累，而且現在買樓的回報很低，不如買股票，回報率６
％的藍籌股比比皆是，收股息好過收租，而且又不用付那些辣招印花稅，現在時局唔好，更加可
以隨時賣股套現走人。不過有人認為樓市長線必升，雖然回報低一些，但長遠樓價升幅遠比股票
優勝，這個理據在以往的確成立，但林鄭的《施政報告》確認大幅增加供應，１０００萬以下的
樓價升幅將會受到阻礙，不過，大跌又不會。香港股市雖然受到中美貿易戰與社運影響，但表現
仍然持續穩定，如果這兩件事獲得解決，股市上升的空間很大，老友聽完我講之後，叫我利申
，我話最近的確有買股票，而且在一個月內升了１５％，不過是那一隻股票就唔講得，講左不但
很煩，而且可能會觸犯守則，總之一句，現在冇錢買樓，有錢買股。
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

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