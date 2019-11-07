《日入而息》中美同意按協議進展取消關稅，聯想次季盈利升兩成

《今天重點》﹡中國商務部稱同步等比例取消加徵關稅是達成協議重要條件

﹡聯想（００９９２）第二季盈利２﹒０２億美元，升２０％，派６﹒３港仙

；聯想指零部件供應短缺或會限制業務增長

﹡傳阿里巴巴下周尋求來港上市審批，李小加：不能談；李小加稱考慮以區塊

鏈技術解決滬深港通北向交易問題；港交所指有充足資源，不表示要併購所

有企業

﹡啟德住宅地估值最高１９８億，社會氣氛不穩影響出價

﹡農曆年宵市場攤位下周二起公開競投，底價減半不設乾貨攤位



《即日市況》﹡中美貿易現曙光，港股收２７８４７漲１５８點，連升六日



《深滬股市》﹡悶市籠罩滬綜指平收，觀望摩指公布第三步擴容結果



《美元匯價》﹡貿易協議降聯儲減息預期，利好美元走勢；歐元最新報１﹒１０８７╱

９１，日圓最新報１０９﹒１７╱２１



《公司業績》﹡日清食品（０１４７５）首三季純利升２７％至２﹒１１億元，不派息

﹡瀛晟科學（００２０９）中期虧損擴大至４０５０萬元，不派息

﹡永利澳門（０１１２８）第三季純利１﹒０４億美元，按年跌近５４％

﹡聯想（００９９２）第二季盈利２﹒０２億美元，升２０％，派６﹒３港仙

﹡國聯證券（０１４５６）１０月淨利潤２１８５萬元人民幣

﹡宏利香港第三季核心盈利１５億元按年升２８％，創季度新高

﹡第一太平（００１４２）菲律賓聯營ＰＬＤＴ首三季純利跌近２％至１６０

億披索

﹡中信建投証券（０６０６６）１０月淨利３﹒８８億元人民幣，按年升３倍

﹡東方證券（０３９５８）１０月份淨利潤急升４﹒３９倍至２﹒０１億元人

民幣

﹡青建國際（０１２４０）附屬獲建築工程合約，總額料約７﹒３６億元

﹡檳傑科達（０１６６５）第三季溢利按年升２９％至３３６７萬令吉



《公司資訊》﹡ＰＦ（０８２２１）廉署搜查香港總辦事處，集團營運如常，今早復牌

﹡硅谷天堂黃金擬在港上市，集資最多１４億元；硅谷天堂（０１３４２）明

日起招股，入場費３５３５﹒３元

﹡大成食品（０３９９９）主席韓家宸離任，歐倉舟辭任行政總裁

﹡中泛控股（００７１５）附屬發行２﹒５億美元票據

﹡中國船舶航運（０３８７７）向銀行貸款４１４４萬美元

﹡中國趨勢（０８１７１）國內高新技術企業每年購入２億元人民幣電子產品

﹡合生創展（００７５４）首１０個月合約銷售額１７７億元人幣，升３５％

﹡南豐響應政府盡快推盤，康城１０期最快明年上半年推

﹡東曜藥業（０１８７５）超購近１２倍，一手中籤率１５％

﹡信基沙溪（０３６０３）超購３﹒５８倍，一手中籤率八成

﹡益美國際（０１８７０）公開超購１９．１３倍，一手中籤率２５％

﹡康德萊器械（０１５０１）超購近２６７倍，一手中籤率３０％

﹡達力普控股（０１９２１）超購１﹒５３倍，一手中籤率６０％

﹡李小加稱港交所（００３８８）有充足資源，不表示要併購所有企業；考慮

以區塊鏈技術解決滬深港通北向交易問題

﹡金斯瑞（０１５４８）附屬下月發表骨髓瘤治療關鍵臨床進展

﹡長城一帶一路（００５２４）突然宣布停牌

﹡華人策略（０８０８９）附屬出售兩物業資產，涉１８２６萬元

﹡華君國際（００３７７）江蘇住宅項目下周預售，預期收益６億元人民幣

﹡據報眾安在綫（０６０６０）旗下眾安銀行率先在港試業

﹡聯泰控股（００３１１）組合營拓印度市場

﹡聯想（００９９２）移動業務持續扭虧，帶動純利增長；聯想調查指亞洲中

小企的科技應用未達員工期望；零部件供應短缺或會限制業務增長

﹡報道指中行（０３９８８）即將與愛爾蘭券商Ｇｏｏｄｂｏｄｙ達成協議

﹡ＥＳＲ（０１８２１）已贖回及註銷韓亞票據及Ｃ類優先股

﹡宏利（００９４５）擬回購５８００萬普通股股份，佔已發行流通普通股約

３％

﹡泛海酒店（００２９２）及泛海國際（００１２９）各購３年期１億元有擔

保票據，年息１０％



《國企紅籌》﹡中信証券（０６０３０）１０月淨利潤同比升逾６倍

﹡中核科技（００６１１）兩附屬斥逾７億元購買風力發電設備

﹡傅帆調任太保（０２６０１）黨委副書記，之後擬任總裁

﹡北京北辰（００５８８）附屬就長沙項目簽訂施工總承包合同，涉３﹒２４

億元人民幣



《神州民企》﹡伊泰煤炭（０３９４８）附屬向京泰發電補償２﹒８２億元人民幣

﹡海通國際（００６６５）發行４億美元債券，票息３﹒１２５％

﹡益華控股（０２２１３）擬購泰來持資產管保單定息債券

﹡花樣年（０１７７７）為玉石新村項目引入投資者

﹡騰訊（００７００）與五大國際卡組織合作，助國際信用卡綁定微信支付

﹡比亞迪（０１２１１）與豐田合資設電動車研發公司，各出資５０％



《中國要聞》﹡商務部預計２０２０下半年生豬市場供給將開始增加；預計今年豬肉類產品

進口量超３００萬噸；同步等比例取消加徵關稅是達成協議重要條件；歐盟

已有４０多家企業報名第三屆進博會；商務部官員表示汽車在中國的快速普

及已基本結束；商務部回應ＷＴＯ裁定：中方利用規則維護合法權益

﹡應對非洲豬瘟，中國進口肉量料在２０２２年觸頂

﹡習近平１０日起訪問希臘，赴巴西出席金磚領導人會晤

﹡京滬高鐵ＩＰＯ光速推進，最快有望下周上會審核

﹡南京為人才購房闢優先通道，屬全國首次

﹡中歐達成地理標誌產品保護協定，促高價值產品貿易

﹡衛健委等部門表示加強宣傳教育電子煙危害

﹡國家信息中心副主任馬忠玉涉嚴重違紀違法受查

﹡容百科技低開１４％科創破發第三股，逾２億應收款逾期

﹡營口沿海銀行儲戶集中提款，官方否認陷財務危機傳言

﹡中俄天然氣管道建設加速，將向３個省份供應天然氣

﹡廣州發布第一批２３家自願退出Ｐ２Ｐ名單

﹡人行連續第九日停逆回購，單日零投放零回籠；人行上海總部表示國際貿易

單一窗口可促進實體經濟發展

﹡ＧＥ表示貿易戰致中國推遲決定ＣＲ９２９發動機供應商

﹡中國高調首判販賣製造芬太尼毒品案，一被告遭判死緩

﹡巴西１０月對中國牛肉出口量創紀錄新高

﹡美國商務部公布對華碼釘反補貼調查初裁

﹡報告指美國９月進口關稅收入創紀錄達７０億美元

﹡上海海關副關長表示區塊鏈技術助力構建口岸新型監管模式

﹡阿里巴巴集團與雅高集團達成戰略合作

﹡匯豐調查指實行可持續發展成拓展中國業務關鍵

﹡新創建合營公司奪山東危廢處理專案，投資３﹒５億元人民幣

﹡福布斯中國富豪榜：馬雲馬化騰居冠亞，恆瑞孫飄揚身家暴漲排第四

﹡中國１０月外儲回升至３﹒１０５萬億美元，高於預期

﹡全國政協主席汪洋將赴埃及阿曼老撾友好訪問

﹡外匯局表示１０月末外儲上升因匯率折算和資產價格變化

﹡強生、歐萊雅、豐田等２１企業已簽約第三屆進博會

﹡長生生物陷假疫苗風波萬劫不復，核心子公司破產

﹡國務院表示全面取消在華外資金融機構業務範圍限制

﹡外交部駁「中國對英國大學施加影響力」論：無中生有



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報１１６０６﹒５６點



《其他消息》﹡葉國謙對區選能否繼續存疑，應視乎選前一周情況決定

﹡銀行公會歡迎當局進一步推動灣區金融業發展

﹡工會倡推「香港人遊香港」，政府津貼旅費冀振興消費

﹡楊偉雄稱本港有逾６００間科創企業，集中Ｂ２Ｂ巿場

﹡民調指施政報告３０﹒８分，５２％料無助減社會衝突

﹡保監局料第四季內地客新造保單保費較第三季好轉，續爭取保險通

﹡金管局表示１０月底官方外匯儲備資產增至４４０６億美元

﹡農曆年宵市場攤位下周二起公開競投，底價減半不設乾貨攤位

﹡殘疾人士可於本周日「國際復康日」免費乘搭港鐵

﹡人行香港發行３００億人民幣央票，中標利率２﹒９％

﹡李嘉誠基金會應急錢計劃明天開始接受申請，絕非先到先得

﹡深股通額度全日用２２﹒５億元；滬股通額度全日用１０﹒６億元，陸股通

淨流入２１億

﹡啟德住宅地估值最高１９８億，社會氣氛不穩影響出價

﹡啟德住宅地明日截標，美聯料估值逾１８０億元

﹡保泰人壽推意外醫療保險，涵蓋七百個高危及特殊工種

﹡中國海外物業服務四名員工因串謀使用虛假文書被判服務令及感化令

﹡選管會強烈呼籲停止暴力，讓選舉活動和平有序進行



《修例風暴》﹡中大畢業禮受騷擾提早結束，奏國歌時有人背台喊口號

﹡張炳良稱任何政府面對香港當前危機，都需要考慮重組

﹡葉劉淑儀稱參與聯署法官欠司法情操，三權應共同合作

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