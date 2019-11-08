《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７６７４．８０ 升 １８２．２４點╱０．６６％
標普５００ ３０８５．１８ 升 ８．４０點╱０．２７％
納斯達克 ８４３４．５２ 升 ２３．８９點╱０．２８％
倫敦富時１００ ７４０６．４１ 升 ９．７６點╱０．１３％
法蘭克福ＤＡＸ １３２８９．４６ 升 １０９．５７點╱０．８３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８９０．９９ 升 ２４．２５點╱０．４１％
﹡香港時間７：３４ａｍ美元兌日圓１０９．３４，歐元兌美元１．１０５５
08/11/2019 07:46
《日出而作》ＭＳＣＩ最後Ａ股擴容，美股造好創新高，日圓續跌
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７６７４．８０ 升 １８２．２４點╱０．６６％
標普５００ ３０８５．１８ 升 ８．４０點╱０．２７％
納斯達克 ８４３４．５２ 升 ２３．８９點╱０．２８％
倫敦富時１００ ７４０６．４１ 升 ９．７６點╱０．１３％
法蘭克福ＤＡＸ １３２８９．４６ 升 １０９．５７點╱０．８３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８９０．９９ 升 ２４．２５點╱０．４１％
﹡香港時間７：３４ａｍ美元兌日圓１０９．３４，歐元兌美元１．１０５５
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