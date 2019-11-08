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即市新聞

08/11/2019 07:46

《日出而作》ＭＳＣＩ最後Ａ股擴容，美股造好創新高，日圓續跌

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７６７４．８０　升　　１８２．２４點╱０．６６％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３０８５．１８　升　　　　８．４０點╱０．２７％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８４３４．５２　升　　　２３．８９點╱０．２８％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７４０６．４１　升　　　　９．７６點╱０．１３％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３２８９．４６　升　　１０９．５７點╱０．８３％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５８９０．９９　升　　　２４．２５點╱０．４１％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：３４ａｍ美元兌日圓１０９．３４，歐元兌美元１．１０５５

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