《窩輪匯智－劉嘉輝》如何找出對正股敏感度高的產品？

《窩輪匯智》上周提到強勢板塊的部署，特別是在高位獲利或是想追頂買入時的輪證策略。

說罷本周明星股美團（０３６９０）一度上試１００元關口未能企穩，雖有染藍的憧憬支持，本

周五（８日）仍難逃回調的命運，周五收跌４％報９４﹒５０元，成交放量增加。

若讀者如上周所述，高位減持獲利，並轉以少量認購證繼續睇升，理應將大部分利潤袋袋平

安，相反沒有獲利但就以淡倉作對沖的話，周五的跌勢亦應該為認沽證帶來較大漲幅。

那麼，在選擇窩輪的時候，如何找到較敏感的產品？一般來說，投資者可留意窩輪的對沖值

去找出敏感度不同的產品。以美團為例，市面上我們發行的產品當中，可留意三款不同行使價的

選擇。試看看市場上Ａ、Ｂ、及Ｃ三隻產品，行使價分別為８９﹒８３元、８０﹒８３元及

７０﹒９３元，到期日為明年３至４月，價格分別約０﹒１５７、０﹒０７８及０﹒０２６元。

從以上價格可見，最價外的一隻認購證是Ｃ，其價格最低，亦因為這樣，實際槓桿較高。可

是單純看槓桿，並不足以反映對正股的敏感度。因為這類價外的產品，對沖值較低，正股要有較

大的變化方能令輪價跳動。就以上述三隻產品為例，Ａ、Ｂ及Ｃ的對沖值為０﹒３５、０﹒２３

及０﹒０９，因此變動一個價位對正股理論要求為０﹒１４、０﹒２２、及０﹒５０元。

因此可見，投資者欲要找短線高敏感度證，可參考對沖值較高產品。若有信心在正股能在短

期內令一些相當價外的產品變得貼價，甚至乎突破行使價的話，則可留意如Ｃ這類低對沖值產品

，博其對沖值急升的機會。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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