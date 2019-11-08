瑞聲科技（２０１８）首三季溢利減少近４７％至１４﹒６５億人幣

《經濟通通訊社８日專訊》瑞聲科技（０２０１８）公布截至今年９月底止首三季業績，期

間溢利減少近４７％至１４﹒６５億元（人民幣．下同），每股盈利由２﹒２５元降至１﹒２１

元。

首三季收入按年減少逾５％至１２５﹒７９億元，毛利減少逾２７％至３５﹒６８億元，毛

利率減少８﹒５百分點至２８﹒４％。

單以第三季計，收入增加近３％至５０﹒１２億元，毛利減少近１８％至１４﹒８３億元，

毛利率減少７﹒５百分點至２９﹒６％，淨利亦減少近２９％至６﹒９５億元。（ａｌ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊

