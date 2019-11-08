《專家之言－張穎群》港股成交未配合衝高動力成疑，趁高沽貨獲利

《專家之言》美國勞工部上周公布１０月份就業數據優於預期，強勁的數據令到聯儲局有更

強的理據暫緩減息。

美國９月份進出口貿易數據，出口２０６０億美元下跌０﹒９％，進口跟跌１﹒７％至２５

８４億美元，當中貿易赤字由８月份５５０億美元減少至５２４﹒５億美元，按月回落４﹒７％

，稍高於預期５２２億美元，並創出近５個月低位，主要原因為自１９７８年以來，在石油產品

中，首次取得貿易盈餘２﹒５億美元。期內中國商品進口下跌４﹒９％至３７０億美元，創出近

３年最低水平，而出口中國商品同下跌１０％，並創出近５個月低位。造成貿易逆差收窄至２８

０億美元，按月下跌３﹒１％。

美股周初連日破頂創新高，主要是中美雙方就貿易問題已達至可以簽署協議，再加上大

部分企業在第三季度業績皆優於預期，和上調未來收入及盈利之預測。有投資者利用多個不同類

型的估值數據方式運算，當中包括市盈率、股息率、市帳率或周期性調整市盈率等，皆發現大部

份估值，為近世紀內最高，也相信是低息環境所造成。投資者似乎對市場之經濟復甦有強烈的憧

憬。短期風險正在升溫，投資者宜謹慎。



＊金融市場再開放，指標利率似下調＊



中國科創板在上海交易所上市剛過百日，多家監管機構齊指出，以目前的運作及實行，整體

皆能符合預期和基本平穩。官員亦表明要關注註冊制度，提高上市企業質素，更要支持或協助硬

科技企業上市。重點在強化信息披露、加強監管、推進再融資或上市後再分拆等規則完善。引導

紅籌國企如何上市，吸引更加優質企業上市。中證監表示，正在修正及優化現行的監管規則，希

望可以在２０２０年內開始逐步放�外國企業全資擁有股票、期貨及基金等公司。全面取消限制

。目的在加大開放金融市場。唯在開放後，要加強管理風險，更要做到放得開、看得清、管得住

。

人民銀行日前在市場上操作中期借貸便利（ＭＬＦ）４０００億元人民幣，同時下調中標利

率５點子至３﹒２５％，為自２０１６年２月以來首次下調。加上是屬於一年期的ＭＬＦ，市場

憧憬在貸款市場報價利率（ＬＰＲ）上，亦會跟隨下調利率。也反映出人民銀行在適時會調整貨

幣政策。但相信再推出極�鬆的政策機會不大。消息刺激人民幣匯率大幅上升，在岸及離岸齊升

破７算，並創出近３個月高位。周內滬深股市小幅向上，唯市況仍見淡靜，相信在等待中美簽署

協議吧。



＊本港經濟數據差，股市急升欠支持＊



日前香港金管局公布第三季外匯基金收益２０２億元，按季計大幅減少５成半，如按年計則

急增１﹒１倍。首３季總投資收入１９８６億元，按年計同急增３﹒４６倍，當中以債券收益

２９９億元為最理想。但港股投資就損失１２３億元為最差，更連續兩季失利。整體計仍算平穩

。同時再公布，跟香港銀行公會共同持有的香港銀行結算旗下附屬公司，跟內地人民銀行數字研

究所簽署備忘錄。共同研究將貿易聯動驗證作出試驗，以連接人民銀行之貿易金融平台。成功連

接後，估唔計可在２０２０年首季推出，供兩地企業使用。重點在推出更便利或更完善的貿易融

資服務。更可為香港銀行開拓融資業務。

港股連升六日，累積升幅１１７９點。恆指在昨日（７日）創出逾三個月高位２７９００，

升勢似見亮麗，但要留意，本地上星期公布多項經濟數據都非常差，而股市的上升，僅受惠於外

圍的好消息，及美股連日創新高所帶動。再者，上周成交金額平均約８００億元，似沒有動力再

將恆指推高，相信可以衝上２８０００機會不大。此刻，要趁高位沽貨獲利，以減低風險為主。

《華盛証券 張穎群》

