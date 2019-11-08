【嚟緊炒Ｄ乜】信達生物新藥上市在望，中線目標２９元

《嚟緊炒Ｄ乜》允許零收入及零盈利的生物科技公司來港上市已逾一年半，近日亞盛醫藥

（０６８５５）等生科醫藥新股再市場關注，股價一度大幅攀升。不過，回歸理性分析，信達生

物（０１８０１）始終在板塊中較具優勢，獲得與國際藥企合作的機會及大量資金之餘，三種新

藥距離上市日子不遠，加上目前收入有首個項目抗腫瘤藥「達伯舒」支持，信達生物長遠走勢向

好。



＊與國際藥企禮來合作，行業佔優＊



據醫藥市場研究機構Ｅｖａｌｕａｔｅ Ｐｈａｒｍａ上年數據，全球處方藥銷售額

８３００億美元，預計至２０２４年將增至１﹒２萬億美元，以年複合增長率６﹒７％高速成長

。不過，生物科技醫藥市場有別於一般醫藥市場，企業一般沒有足夠的資金支持研發新藥，而隨

著上年４月港交所（００３８８）在主板規則新增兩項章節，允許未錄得盈利又或未有收入的生

物科技公司赴港上市，這個上年ＩＰＯ融資規模已達１１５億美元的市場，為企業帶集資深道，

亦為投資者提供參與投資機會。

中國國家醫保目錄由２０１７年開始不斷更新，預計目錄中採用的創新藥，將推動生物科技

藥企業績顯著增長，不過同時由於「４＋７帶量採購」改革，仿製藥公司面臨更激烈的競爭，預

期增速亦將放緩，故可見生物科技醫藥的未來潛力始終較大。不過，目前世界各發達國家都為創

新藥設有「獨佔期」（即自首個創新藥批准上市後數年內，仿製藥不可獲批上市的時期），而據

美國醫藥市場研究機構ＩＱＶＩＡ預計，「獨佔期」完結將在２０１９年至２０２３間為生科藥

企帶來１２１０億美元的增長減少，亦比過去五年的１０５０億美元顯著增加。不過「獨佔期」

一般長達五至十年，足以令生科藥企獲得足夠的市場佔有率，並產生可觀的收入。

生物製藥公司的運作模式亦多數依賴合作關係，有通過買入大型藥廠處於臨床中後期的潛力

新藥進行後期試驗，亦有基於知名研究機構的成果自主研發新藥，信達生物透過與美國大型藥企

禮來製藥，展開產品開發戰略合作，獲得潛在資金３３億美元，當中逾１０億美元用於開發腫瘤

抗體藥物，成為中國平均金額最大的生物醫藥國際合作項目之一，可見其獨特優勢。



＊３單抗生物類藥已交ＦＤＡ申請＊



著重創意的手機遊戲公司最珍貴的資產是人才，但生物科技公司最珍貴的資產是藥物，因為

它們將會決定公司的生死存亡。信達生物目前擁有２１種創新藥品，當中４種是核心候選藥物，

除了已經上市用於治療經典霍奇金淋巴瘤的「達伯舒」之外，其他３種單抗生物類似藥已分別於

上年１１月、今年１月及６月向美國食品藥品監督管理局（ＦＤＡ）提交新藥藥證申請

（ＮＤＡ），亦意味藥品距離上市不遠，故將成為公司今明年的收入增長動力。在藥物類型方面

，３種新藥當中有兩種是用於治療腫瘤，相信在定價上亦會比較高，有助推動收入增長。

至於其他１７種藥品，當中４種是小分子藥，在國內接近進入臨床階段，而在美國則進入臨

床測試的尾段，故相信短期內亦無法成為收入來源。另外，８種生物醫藥已經分別於上年及今年

提交試驗用新藥申請，其餘的則在臨床前階段。不過依照目前的產品上市計劃，公司未有推出新

藥的斷層，同時產品數目眾多，萬一單一項目出現失敗，亦能達至風險分散，故整體而言屬健康

發展。

至於已經上市的「達伯舒」，雖然暫時只獲批准用於治療經典霍奇金淋巴瘤，但其他１９項

治療用途正在臨床階段，當中近５８％處於臨床第一期第二階段測試中，逾４２％已經進行三期

臨床測試，其中一半已經處於進行階段，其餘大多數已經完成患者招募，只有一項將會於下季內

啟動。以藥物類型計，一半治療用途皆用於腫瘤。整體而言，「達伯舒」需要應用於其他用途可

能需要以年計的時間，故短期內收入都需要依賴已批准的治療用途。



＊達伯舒支撐半年收入飆近７７倍＊



雖然生科藥企基本面缺乏盈利，同時出現大量研發開支，但這並不能夠判斷其潛力。信達生

物截至今年中期虧損７﹒１４億元人幣，而上年同期則錄得溢利４３８９﹒４萬元人民幣。以上

年全年計，公司淨虧損至達５７﹒７１億元人民幣，２０１７年則虧蝕５﹒６２億元人民幣。不

過在收益方面，今年中期收益增７６﹒８８倍至近３﹒４６億元人民幣，主要因為首個商業化藥

物產品「達伯舒」，即信迪利單抗注射液於今年３月成功上市，而目前信達尚有其他藥物正在研

究，故潛在收入絕不亞於其他仿製藥公司。

另外，雖然公司目前的研發開支正不斷擴大，中期亦僅增近六成至６﹒７１億元人民幣，但

增速未至於以倍數計，再者開支主要針對四種核心候選藥物，故亦屬合理。此外，毛利對醫藥公

司而言亦非常重要，而信達中期毛利率達８８﹒１％，反映每粒藥的毛利遠比仿製藥高之餘，亦

反映了自主研發藥物的價值。這亦可以從資產層面上反映，雖然專利不能反映在資產負債表上，

但公司於中國擁有２１項獲授專利及４８項專利申請，同時於美國擁有４項獲授專利及７項專利

申請，足以反映其市場地位及認受性。



＊新藥獲批後望刺激股價再試高位＊



信達生物上年１０月底上市，招股定價為１３﹒９８元，上市至今股價曾飆升近１﹒３倍，

雖然踏入今年下半年股價略見回落，不過以現價計依然有近七成升幅。在技術走勢上，其股價自

第三季開始出現區間上落的情況，相信與憧憬已經充分消化有關，故短期出現大幅度走高的可能

性較低，不過只要待ＲＳＩ及ＳＴＣ出現超賣後吸納，依然可能透過「炒波幅」從中獲利。可是

投資生物科技股不應過分短視，雖知股價永遠走在消息之前，待好消息出現時股價已經出現相當

升幅，故此建議投資者應分段吸納。以第三季至今的股價表現估計，公司於２２元水平有強力支

持，在形態上亦已出現「三底」或以上的情況，故建議趁低吸納之餘，可以在跌穿該水平後加注

。另外，公司旗下新藥最早已於上年１１月提交上市申請，估計今年或明年第一季前獲批，隨之

股價亦會有利好。以目前的波動幅度２３元至２６元計，股價在消息公布後，有望上試２９元水

平。（撰文：盧逸文）



表列信達生物（０１８０１）近年業績：



項目╲年期 ２０１９年中期 ２０１８年全年 ２０１７年全年 ２０１６年全年

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收益 ３﹒４６億 ０﹒０９億 ０﹒１９億 －

（＋７６８８％） （－４８﹒９％） （╱） （╱）



毛利 ３﹒０５億 － － －

（＋６７６５％） （╱） （╱） （╱）



盈虧 （７﹒１４億） （５７﹒７１億） （５﹒６２億） （５﹒０４億）

（盈轉虧） （虧損增） （虧損增）

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＊年結日為１２月３１日，貨幣為人民幣



表列生物科技股股價今年表現：

股價表現（％）

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股份（編號） 今年以來（％） 第三季以來（％） 本月以來（％）

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歌禮製藥 （０１６７２） －３４﹒２２ －３０﹒６３ ＋１９﹒７１

信達生物 （０１８０１） ＋ ３﹒５３ － ５﹒３１ ＋ ４﹒３９

君實生物 （０１８７７） ＋１５﹒９１ － ６﹒１９ ＋ ０﹒１８

邁博藥業 （０２１８１） －２８﹒６７＊ －２８﹒６７ ＋ ２﹒８９

華領醫藥 （０２５５２） －１６﹒８７ － ２﹒１３ － ０﹒２９

基石藥業 （０２６１６） － ７﹒５０＃ － ３﹒６５ ＋ ５﹒５１

康希諾生物（０６１８５） ＋８４﹒０９◎ ＋２１﹒６２ ＋ ２﹒１４

亞盛醫藥 （０６８５５） ＋ ７﹒７５＠ ＋ ７﹒７５＠ ＋ ６﹒０４

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股指

恆生指數 ＋ ７﹒２８ － ２﹒８６ ＋ ３﹒０５

國企指數 ＋ ７﹒７９ ＋ ０﹒２９ ＋ ３﹒６１

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註：資料截至１１月８日中午收市

＊今年５月３１日掛牌，以上市價１﹒５元比較

＃今年２月２６日掛牌，以上市價１２元比較

◎今年３月２８日掛牌，以上市價２２元比較

＠今年１０月２８日掛牌，以上市價３４﹒２元比較

